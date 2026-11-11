Волосы 3000-летней мумии удивили ученых

Мумия женщины, жившей в Египте более 3000 лет назад, была повторно изучена с помощью современных медицинских технологий. В ходе исследования были обнаружены ее длинные заплетенные волосы, изменения в зубах и следы внутренних органов, сохранившихся в теле. Самое интересное, что ученым удалось изучить тело мумии в трехмерном изображении, не снимая бинтов.

Исследователи изучили мумию, известную как «Женщина с косами» (Те Браидед Ладй), с помощью компьютерной томографии (КТ) высокого разрешения. Результаты были опубликованы в октябре 2026 года в научном журнале Радиологй Касе Репортс.

Кем была эта мумия?

Истинное имя женщины и сведения о ее жизни не сохранились. Исследователи, основываясь на особенностях мумификации, предположили, что она могла жить примерно в период между 1292–1077 годами до нашей эры, в эпоху Нового царства Египта или в последующий период.

Она была найдена не в отдельной гробнице, а в месте, где хранились другие мумии. В 1860 году врач Джеймс Дуглас вывез ее из Египта в Канаду. Позже мумия хранилась в коллекциях различных музеев, а в 2006 году попала в Музей мировых сокровищ в штате Канзас, США.

Поскольку ее длинные заплетенные волосы отличали ее от других мумий, ей дали прозвище «Женщина с косами».

Что показала компьютерная томография?

Специалисты просканировали мумию с помощью срезов толщиной 0,625 миллиметра и воссоздали внутреннее строение тела в 3Д-изображении. Этот метод позволил исследовать кости, зубы и сохранившиеся мягкие ткани, не разматывая бинты.

В ходе осмотра было установлено, что в теле женщины сохранились остатки тканей печени и селезенки. Также были видны следы высохшей мозговой ткани в области головы. Это указывает на то, что при мумификации ее мозг, возможно, не был удален через нос.

По мнению ученых, процесс извлечения внутренних органов был проведен не полностью. Это доказывает, что методы мумификации у древних египтян не всегда были одинаковыми.