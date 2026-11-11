Что сказал Каннаваро о Карпине и его команде перед матчем против России?

Завтра, 12 ноября, в Ташкенте национальная сборная Узбекистана по футболу выйдет на поле в очередном престижном товарищеском матче против сборной России. В преддверии этой важной встречи главный тренер нашей национальной команды Фабио Каннаваро принял участие в пресс-конференции, где поделился своими мыслями о предстоящем сопернике и подготовке команды.

«Сборная России играет агрессивно и дисциплинированно»

Выступая перед предстоящим серьезным испытанием, известный специалист Фабио Каннаваро высоко оценил игровой стиль сборной России. Он подчеркнул, что хорошо знает как команду соперника, так и её футболистов, а также провел глубокий анализ многих их матчей.