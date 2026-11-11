Эльдор Шомуродов обратился к молодым футболистам перед матчем с Россией

Капитан национальной сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов высказался о молодых футболистах, привлеченных к сборам перед товарищеским матчем против России. Отметив, что он оказывает им поддержку, нападающий подчеркнул, что закрепление в составе национальной команды теперь зависит от усилий самих молодых игроков.

Национальная сборная Узбекистана готовится к важному товарищескому матчу против России. В преддверии этой встречи капитан команды Эльдор Шомуродов в беседе с журналистами поделился своими мыслями о молодых футболистах, вызванных в сборную, их потенциале и будущем сопернике.

«В национальную сборную всегда вызывают достойных»

По словам Шомуродова, на этот сбор также были приглашены новые молодые футболисты. Капитан сборной подчеркнул, что игроки старшего поколения помогают им адаптироваться в команде и проявить свой потенциал.

«На этот сбор также привлечены новые молодые игроки. В национальную сборную всегда вызывают достойных. Мы помогаем молодежи. Остальное зависит от них самих», — сказал Эльдор Шомуродов. Его слова приводит корреспондент Трибуна.уз.

В этих словах капитана содержится важный посыл для молодых футболистов: вызов в национальную сборную — это большая возможность, но ее эффективное использование зависит от мастерства, трудолюбия и стремления каждого игрока.

Что именно Шомуродов отметил в сборной России?

Говоря о предстоящем сопернике, капитан Узбекистана отметил, что в составе сборной России есть индивидуально сильные футболисты.

«У России есть индивидуально сильные игроки. Будет интересная игра», — сказал нападающий.

Из этого заявления видно, что Шомуродов высоко оценивает потенциал соперника. Матч против России станет для узбекских футболистов возможностью проверить свои силы на фоне серьезного оппонента.

Когда состоится матч Узбекистан — Россия?

Напомним, что товарищеская встреча между национальными сборными Узбекистана и России состоится 12 ноября на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте.

Матч: Узбекистан — Россия

Дата: 12 ноября

Стадион: «Пахтакор»

Время начала: 20:00 (по ташкентскому времени)

Теперь главный вопрос, интересующий болельщиков, — какую игру покажет сборная Узбекистана под руководством Фабио Каннаваро в матче против России? Особое внимание будет приковано к возможностям молодых футболистов, привлеченных на сборы, и действиям линии атаки во главе с Эльдором Шомуродовым.