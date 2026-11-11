Александр Мостовой дал прогноз на завтрашний матч Узбекистан — Россия

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Александр Мостовой дал прогноз на завтрашний матч Узбекистан — Россия
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  • В Ташкенте 12 ноября в 20:00 состоится товарищеский матч между национальными сборными Узбекистана и России.
  • Бывший футболист Александр Мостовой отметил, что узбекский футбол в последние годы достиг большого роста, и высоко оценил возможности соперника.
  • Он предположил, что этот матч завершится победой сборной России со счетом 1:2.

Завтра, 12 ноября, в 20:00 в Ташкенте стартует престижный товарищеский матч по футболу между национальными сборными Узбекистана и России. В преддверии этого противостояния одна из звезд российского футбола, известный в прошлом игрок Александр Мостовой, поделился своим мнением о предстоящей встрече и сделал неожиданный прогноз.

«Узбекистан за последние годы повысил свой авторитет»

Как сообщает издание Спорт24, Александр Мостовой внимательно следил за играми сборной Узбекистана во время чемпионата мира. По его словам, узбекский футбол за последние годы сделал огромные шаги вперед и сумел значительно повысить свой авторитет на международной арене.

Тем не менее, бывший футболист высоко оценил шансы сборной России в предстоящем матче и открыто заявил, что ждет от них победы.

«Сборная России не слабее Узбекистана. Думаю, матч завершится со счетом 1:2 в пользу России», — сказал Александр Мостовой.

Параметры матча и прогноз

Детали и информация

Дата и время матча

Стартует 12 ноября в 20:00

Мнение эксперта

Александр Мостовой (известный в прошлом футболист)

Оценка сборной Узбекистана

Значительно повысила свой авторитет за последние годы

Прогноз Мостового

Победа России со счетом 1:2

Источник информации

Издание Спорт24

«Ожидается, что этот бескомпромиссный и интересный товарищеский матч между двумя командами подарит болельщикам моменты настоящего напряженного футбола».

Перед неожиданным столкновением в Ташкенте

Напомним, что эта игра имеет огромное значение для наших национальных сборных в плане проверки своих возможностей, отработки новой тактики и получения международного опыта. Оправдаются ли прогнозы Александра Мостового о превосходстве российских футболистов, или подопечные Фабио Каннаваро покажут ожидаемый блестящий результат перед своими болельщиками — узнаем завтра вечером.

Как вы считаете, оправдается ли прогноз Александра Мостового со счетом 1:2, или сборная Узбекистана сможет оказать достойное сопротивление? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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