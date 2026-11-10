97 матчей и 47 голов: Эльдор вернулся в строй — сможет ли Шомуродов обновить свой рекорд?
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- Капитан национальной сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов вернулся в команду после пропущенных тренировок по семейным обстоятельствам.
- Он приступил к занятиям в общей группе под руководством Фабио Каннаваро.
- В настоящее время 31-летний нападающий, забивший 47 голов в 97 матчах, имеет возможность обновить свой рекорд в товарищеских встречах против России и Саудовской Аравии.
Перед международным товарищеским матчем национальной сборной Узбекистана против России, который пройдет 12 ноября в Ташкенте, для болельщиков была озвучена важная новость. Ранее опасения вызывали отсутствие защитника «Манчестер Сити» Абдукодира Хусанова, который не был вызван на сбор для лечения небольшой травмы, а также пропуск первых тренировок капитаном Эльдором Шомуродовым из-за семейных обстоятельств. Однако ситуация быстро изменилась в лучшую сторону: капитан сборной в кратчайшие сроки прибыл в столицу и непосредственно присоединился к тренировкам под руководством Фабио Каннаваро.
Главная опора Каннаваро и моральный подъем
Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана подтвердила, что форвард турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» приступил к полноценным тренировкам в общей группе национальной команды. По мнению экспертов, присутствие Шомуродова на поле и внутри коллектива не только расширяет тактические варианты для главного тренера Фабио Каннаваро, но и вдвое повышает уверенность и сплоченность команды перед принципиальным матчем.
Кроме того, эта встреча вызывает большой интерес и у российской футбольной общественности. Российские болельщики уделяют особое внимание игре Эльдора Шомуродова, который в свое время ярко выступал за «Ростов», и Аббосбека Файзуллаева, известного своими блестящими действиями в составе ЦСКА.
Показатель / Фактор
Ситуация в сборной и цифры
Ведущий нападающий
Эльдор Шомуродов («Истанбул Башакшехир», 31 год)
Статистика в команде
47 голов в 97 матчах (абсолютный исторический рекордсмен)
Главный тренер
Фабио Каннаваро (Италия)
Важная потеря
Абдукодир Хусанов («Манчестер Сити», в процессе восстановления)
Предстоящие испытания
12 ноября — Россия (Ташкент), 17 ноября — Саудовская Аравия (Доха)
Знакомые звезды для России
Эльдор Шомуродов (экс-«Ростов») и Аббосбек Файзуллаев (экс-ЦСКА)
«Шомуродов — это не только машина по забиванию голов, но и духовный центр команды. Его присутствие в строю придает атакующей линии Узбекистана совершенно иную остроту и уверенность в любом матче против любого соперника».
Время обновить абсолютный рекорд
Эльдор Шомуродов продолжает прочно удерживать статус лучшего бомбардира в истории национальной сборной Узбекистана. На его счету 47 голов, забитых в 97 матчах в футболке национальной команды.
Товарищеские матчи в ноябре против России и Саудовской Аравии в Дохе предоставляют опытному форварду отличную возможность обновить свой личный бомбардирский рекорд и приблизить отметку к 50 голам.
Как вы считаете, удастся ли Эльдору Шомуродову обновить свой рекорд и забить юбилейный 50-й гол в матчах против России и Саудовской Аравии? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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