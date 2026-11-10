97 матчей и 47 голов: Эльдор вернулся в строй — сможет ли Шомуродов обновить свой рекорд?

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97 матчей и 47 голов: Эльдор вернулся в строй — сможет ли Шомуродов обновить свой рекорд?
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  • Капитан национальной сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов вернулся в команду после пропущенных тренировок по семейным обстоятельствам.
  • Он приступил к занятиям в общей группе под руководством Фабио Каннаваро.
  • В настоящее время 31-летний нападающий, забивший 47 голов в 97 матчах, имеет возможность обновить свой рекорд в товарищеских встречах против России и Саудовской Аравии.

Перед международным товарищеским матчем национальной сборной Узбекистана против России, который пройдет 12 ноября в Ташкенте, для болельщиков была озвучена важная новость. Ранее опасения вызывали отсутствие защитника «Манчестер Сити» Абдукодира Хусанова, который не был вызван на сбор для лечения небольшой травмы, а также пропуск первых тренировок капитаном Эльдором Шомуродовым из-за семейных обстоятельств. Однако ситуация быстро изменилась в лучшую сторону: капитан сборной в кратчайшие сроки прибыл в столицу и непосредственно присоединился к тренировкам под руководством Фабио Каннаваро.

Главная опора Каннаваро и моральный подъем

Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана подтвердила, что форвард турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» приступил к полноценным тренировкам в общей группе национальной команды. По мнению экспертов, присутствие Шомуродова на поле и внутри коллектива не только расширяет тактические варианты для главного тренера Фабио Каннаваро, но и вдвое повышает уверенность и сплоченность команды перед принципиальным матчем.

Кроме того, эта встреча вызывает большой интерес и у российской футбольной общественности. Российские болельщики уделяют особое внимание игре Эльдора Шомуродова, который в свое время ярко выступал за «Ростов», и Аббосбека Файзуллаева, известного своими блестящими действиями в составе ЦСКА.

Показатель / Фактор

Ситуация в сборной и цифры

Ведущий нападающий

Эльдор Шомуродов («Истанбул Башакшехир», 31 год)

Статистика в команде

47 голов в 97 матчах (абсолютный исторический рекордсмен)

Главный тренер

Фабио Каннаваро (Италия)

Важная потеря

Абдукодир Хусанов («Манчестер Сити», в процессе восстановления)

Предстоящие испытания

12 ноября — Россия (Ташкент), 17 ноября — Саудовская Аравия (Доха)

Знакомые звезды для России

Эльдор Шомуродов (экс-«Ростов») и Аббосбек Файзуллаев (экс-ЦСКА)

«Шомуродов — это не только машина по забиванию голов, но и духовный центр команды. Его присутствие в строю придает атакующей линии Узбекистана совершенно иную остроту и уверенность в любом матче против любого соперника».

Время обновить абсолютный рекорд

Эльдор Шомуродов продолжает прочно удерживать статус лучшего бомбардира в истории национальной сборной Узбекистана. На его счету 47 голов, забитых в 97 матчах в футболке национальной команды.

Товарищеские матчи в ноябре против России и Саудовской Аравии в Дохе предоставляют опытному форварду отличную возможность обновить свой личный бомбардирский рекорд и приблизить отметку к 50 голам.

Как вы считаете, удастся ли Эльдору Шомуродову обновить свой рекорд и забить юбилейный 50-й гол в матчах против России и Саудовской Аравии? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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