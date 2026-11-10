Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана подтвердила, что форвард турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» приступил к полноценным тренировкам в общей группе национальной команды. По мнению экспертов, присутствие Шомуродова на поле и внутри коллектива не только расширяет тактические варианты для главного тренера Фабио Каннаваро, но и вдвое повышает уверенность и сплоченность команды перед принципиальным матчем.

Перед международным товарищеским матчем национальной сборной Узбекистана против России, который пройдет 12 ноября в Ташкенте, для болельщиков была озвучена важная новость. Ранее опасения вызывали отсутствие защитника «Манчестер Сити» Абдукодира Хусанова , который не был вызван на сбор для лечения небольшой травмы, а также пропуск первых тренировок капитаном Эльдором Шомуродовым из-за семейных обстоятельств. Однако ситуация быстро изменилась в лучшую сторону: капитан сборной в кратчайшие сроки прибыл в столицу и непосредственно присоединился к тренировкам под руководством Фабио Каннаваро.

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Кроме того, эта встреча вызывает большой интерес и у российской футбольной общественности. Российские болельщики уделяют особое внимание игре Эльдора Шомуродова, который в свое время ярко выступал за «Ростов», и Аббосбека Файзуллаева, известного своими блестящими действиями в составе ЦСКА.

Показатель / Фактор Ситуация в сборной и цифры Ведущий нападающий Эльдор Шомуродов («Истанбул Башакшехир», 31 год) Статистика в команде 47 голов в 97 матчах (абсолютный исторический рекордсмен) Главный тренер Фабио Каннаваро (Италия) Важная потеря Абдукодир Хусанов («Манчестер Сити», в процессе восстановления) Предстоящие испытания 12 ноября — Россия (Ташкент), 17 ноября — Саудовская Аравия (Доха) Знакомые звезды для России Эльдор Шомуродов (экс-«Ростов») и Аббосбек Файзуллаев (экс-ЦСКА)

«Шомуродов — это не только машина по забиванию голов, но и духовный центр команды. Его присутствие в строю придает атакующей линии Узбекистана совершенно иную остроту и уверенность в любом матче против любого соперника».

Время обновить абсолютный рекорд

Эльдор Шомуродов продолжает прочно удерживать статус лучшего бомбардира в истории национальной сборной Узбекистана. На его счету 47 голов, забитых в 97 матчах в футболке национальной команды.

Товарищеские матчи в ноябре против России и Саудовской Аравии в Дохе предоставляют опытному форварду отличную возможность обновить свой личный бомбардирский рекорд и приблизить отметку к 50 голам.

Как вы считаете, удастся ли Эльдору Шомуродову обновить свой рекорд и забить юбилейный 50-й гол в матчах против России и Саудовской Аравии? Оставляйте свое мнение в комментариях!