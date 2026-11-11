В Узбекистане могут подешеветь телефоны: Таможенный комитет объявил важную новость

Узбекистан в рамках вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО) планирует обнулить таможенную пошлину на импорт мобильных телефонов, то есть довести её до 0 процентов. Эти изменения, в свою очередь, могут снизить стоимость мобильных телефонов, продаваемых в нашей стране, примерно на 5 процентов. Об этом сообщил начальник управления Таможенного комитета Фарход Олимжонов на пресс-конференции, организованной в Центре подготовки контента.

Переговоры с ВТО и влияние на бюджет

По словам ответственного представителя, в ходе переговоров по вступлению в ВТО уже достигнута договоренность о ставке таможенной пошлины в размере 0 процентов на импорт мобильных устройств.

Безусловно, полная отмена таможенной пошлины может сократить поступления в государственный бюджет на 300–400 миллиардов сумов. При этом стоит отметить, что налог на добавленную стоимость (НДС) при импорте мобильных устройств останется в силе.

Показатели и параметры импорта мобильных устройств Текущие данные и детали Новая ставка импортной пошлины Согласно переговорам с ВТО, планируется снижение до 0 процентов Влияние на цены Ожидается, что цены на смартфоны снизятся примерно на 5 процентов Влияние на бюджет Поступления в госбюджет могут сократиться на 300–400 млрд сумов Вопрос НДС Налог на добавленную стоимость (НДС) при импорте останется в силе Объем официального импорта (за 10 месяцев) Всего ввезено 4,1 млн штук мобильных устройств

«Подобные изменения, осуществляемые на основе требований ВТО и международных стандартов, еще больше оздоровят конкурентную среду на внутреннем рынке».

Объем импорта и рост ввоза смартфонов iPhone

Согласно официальным данным, представленным Таможенным комитетом, в январе–октябре 2026 года в Узбекистан было официально ввезено 4,1 миллиона штук мобильных устройств. Это означает, что показатель вырос ровно на 1 миллион штук по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также за этот период таможенные платежи от импорта мобильных устройств выросли в 2,1 раза и составили 2 триллиона сумов. В частности, за указанные 10 месяцев в нашу страну было ввезено более 452 тысяч смартфонов iPhone, а уплаченные за них таможенные платежи достигли 756,6 миллиарда сумов. Это свидетельствует о росте в 6,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как вы считаете, как снижение таможенной пошлины до 0 процентов и удешевление цен на 5 процентов повлияют на случаи теневого импорта на внутреннем рынке? Оставляйте свое мнение в комментариях!