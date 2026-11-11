В Узбекистане могут подешеветь телефоны: Таможенный комитет объявил важную новость
Узбекистан в рамках вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО) планирует обнулить таможенную пошлину на импорт мобильных телефонов, то есть довести её до 0 процентов. Эти изменения, в свою очередь, могут снизить стоимость мобильных телефонов, продаваемых в нашей стране, примерно на 5 процентов. Об этом сообщил начальник управления Таможенного комитета Фарход Олимжонов на пресс-конференции, организованной в Центре подготовки контента.
Переговоры с ВТО и влияние на бюджет
По словам ответственного представителя, в ходе переговоров по вступлению в ВТО уже достигнута договоренность о ставке таможенной пошлины в размере 0 процентов на импорт мобильных устройств.
Безусловно, полная отмена таможенной пошлины может сократить поступления в государственный бюджет на 300–400 миллиардов сумов. При этом стоит отметить, что налог на добавленную стоимость (НДС) при импорте мобильных устройств останется в силе.
Показатели и параметры импорта мобильных устройств
Текущие данные и детали
Новая ставка импортной пошлины
Согласно переговорам с ВТО, планируется снижение до 0 процентов
Влияние на цены
Ожидается, что цены на смартфоны снизятся примерно на 5 процентов
Влияние на бюджет
Поступления в госбюджет могут сократиться на 300–400 млрд сумов
Вопрос НДС
Налог на добавленную стоимость (НДС) при импорте останется в силе
Объем официального импорта (за 10 месяцев)
Всего ввезено 4,1 млн штук мобильных устройств
«Подобные изменения, осуществляемые на основе требований ВТО и международных стандартов, еще больше оздоровят конкурентную среду на внутреннем рынке».
Объем импорта и рост ввоза смартфонов iPhone
Согласно официальным данным, представленным Таможенным комитетом, в январе–октябре 2026 года в Узбекистан было официально ввезено 4,1 миллиона штук мобильных устройств. Это означает, что показатель вырос ровно на 1 миллион штук по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Также за этот период таможенные платежи от импорта мобильных устройств выросли в 2,1 раза и составили 2 триллиона сумов. В частности, за указанные 10 месяцев в нашу страну было ввезено более 452 тысяч смартфонов iPhone, а уплаченные за них таможенные платежи достигли 756,6 миллиарда сумов. Это свидетельствует о росте в 6,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как вы считаете, как снижение таможенной пошлины до 0 процентов и удешевление цен на 5 процентов повлияют на случаи теневого импорта на внутреннем рынке? Оставляйте свое мнение в комментариях!
С подпиской рекламы не будет
Zamin Premium — 4 900 сум в месяц
Комментарии0
…