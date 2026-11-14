Откуда на самом деле берется знаменитый розовый цвет фламинго?

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Откуда на самом деле берется знаменитый розовый цвет фламинго?

Фламинго выделяются среди других птиц своим внешним видом, особенно изящными розовыми перьями. Однако есть интересный факт, о котором знают немногие: они не рождаются с таким цветом. Напротив, птенцы изначально имеют беловато-серый окрас.

Так откуда же берется знаменитый розовый цвет фламинго?

Основная причина кроется в их рационе. В пище, которую потребляют фламинго, содержатся природные пигменты, называемые каротиноидами. Именно эти вещества со временем придают перьям птиц розовый или красноватый оттенок.

Каротиноиды в основном встречаются в водорослях и мелких ракообразных. В результате регулярного потребления этой пищи перья фламинго постепенно окрашиваются. По этой причине насыщенность розового цвета также зависит от питания птицы.

Почему фламинго стоят на одной ноге?

Еще одна уникальная привычка этих птиц — отдыхать, долгое время стоя на одной ноге. Они могут находиться в таком положении даже в воде.

По мнению ученых, такая поза помогает птицам поддерживать температуру тела. Ведь, вынимая ноги из воды, можно уменьшить потерю тепла. Кроме того, стояние на одной ноге может быть связано с экономией энергии.

Таким образом, как радующий глаз розовый цвет фламинго, так и их необычная привычка стоять являются одними из любопытных особенностей природы.

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Kamola Shuhratova«ZAMIN.UZ» редактор
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