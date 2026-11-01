Золотистая волна в небе: что произошло над теплицей в Буке? (видео)

·59·Общество
Золотистая волна в небе: что произошло над теплицей в Буке? (видео)

В небе над Букинским районом Ташкентской области наблюдалось редкое и ослепительное природное явление. Тысячи птиц, собравшихся над крупным тепличным комплексом, в ночной темноте объединились в огромную стаю, создавая в небе сложные и завораживающие фигуры.

На видеозаписях, широко распространяющихся в социальных сетях, видно, как тысячи птиц, переливаясь в лучах мощных желто-золотистых искусственных огней теплицы, движутся в ночном небе подобно гигантской живой волне.

Что такое «мурмурация» и почему она произошла именно ночью?

В орнитологии и естествознании такое синхронное движение птиц называется «мурмурацией»:

  • Искусство синхронного движения: Мурмурация — это полет тысяч птиц в идеальной гармонии, когда они в одно мгновение меняют направление, не сталкиваясь друг с другом, словно единый организм;

  • Уникальное ночное зрелище: Обычно такое редкое явление происходит во время заката (сумерек). Однако на этот раз оно возникло глубокой ночью благодаря мощным фитолампам современных теплиц;

  • Золотистое сияние: Мощный желтый свет, исходящий снизу, ярко освещал стаю птиц, заставляя их движения выглядеть как огромное огненное облако или волна, плывущая по черному небу.

Что привлекло птиц?

По мнению специалистов, такая активность стаи птиц именно над этой территорией не случайна:

  1. Фактор тепла и света: Потоки теплого воздуха и яркий свет, исходящие от теплиц, могли привлечь птиц в ночную прохладу;

  2. Инстинкт защиты: Птицы объединяются для поиска места ночлега или защиты от ночных хищников, совершая при этом сложные аэродинамические маневры.

Это природное зрелище, поразившее местных жителей и пользователей сети, вызывает большой интерес как еще одна уникальная красота природы Узбекистана.

Букинский районМурмурацияТашкентская областьОрнитология
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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