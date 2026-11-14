Узбекистанец разобрал свой новый автомобиль, чтобы спасти кошку

В Узбекистане поступок неравнодушного к животным мужчи

ны привлек внимание в социальных сетях. Чтобы спасти кошку, застрявшую под крылом его недавно купленного автомобиля, ему пришлось разобрать некоторые детали машины.

Сообщается, что водитель услышал мяуканье, доносящееся из автомобиля. Проверив, он обнаружил, что животное забралось внутрь крыла и не может выбраться самостоятельно.

Достать кошку оттуда оказалось непросто. Для её спасения пришлось демонтировать некоторые защитные части автомобиля. Несмотря на риск повредить новую машину, мужчина посчитал спасение жизни животного своим приоритетом.

Этот случай стал еще одним примером доброты и неравнодушного отношения к животным.