Почему Бобур Мансуров против того, чтобы показывать сыну мультфильмы?
Блогер и вайнер Бобур Мансуров рассказал о воспитании детей и времени, которое он уделяет своей семье. По его словам, сейчас он старается поддерживать баланс между работой и личной жизнью. Именно поэтому он четко определил свой рабочий график.
Бобур отметил, что раньше даже в свободное время он думал о дополнительной работе или запуске новых проектов. Сейчас же они установили рабочий день с 10:00 утра до 18:00 вечера. Оставшееся после работы время он посвящает семье и ребенку.
Блогер признался, что близкие отношения с сыном приносят ему особую радость и мотивацию. По его словам, когда он уходит из дома, ребенок плачет, а как только он возвращается и стучит в дверь, малыш бежит его встречать.
Мансуров не хочет, чтобы его ребенок проводил время перед телефоном или телевизором. Поэтому он часто спрашивает у супруги, не включала ли она ребенку мультфильмы. Он подчеркивает, что вместо просмотра мультфильмов гораздо важнее больше общаться с сыном, играть вместе и проводить время в живом общении.
«Я и сам, придя с работы, стараюсь больше разговаривать с ним, играть вместе», — говорит Бобур Мансуров.
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