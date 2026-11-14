Почему Бобур Мансуров против того, чтобы показывать сыну мультфильмы?

Блогер и вайнер Бобур Мансуров рассказал о воспитании детей и времени, которое он уделяет своей семье. По его словам, сейчас он старается поддерживать баланс между работой и личной жизнью. Именно поэтому он четко определил свой рабочий график.

Бобур отметил, что раньше даже в свободное время он думал о дополнительной работе или запуске новых проектов. Сейчас же они установили рабочий день с 10:00 утра до 18:00 вечера. Оставшееся после работы время он посвящает семье и ребенку.