Почему кондиционер зимой потребляет в 3 раза меньше энергии, чем обогреватель: полезные секреты

С приближением зимнего сезона вопрос отопления жилья становится актуальным для каждой семьи. Многие привыкли использовать обычные электрические обогреватели как самый простой и дешевый способ. Однако мало кто знает, что современные кондиционеры по сравнению с электрообогревателями потребляют в 3–4 раза меньше электроэнергии и в несколько раз эффективнее.

Так почему же кондиционер настолько экономичнее обогревателей при обогреве? Давайте разберем физику процесса и основные причины.

Фундаментальная разница в принципе работы: создание тепла против его «переноса»

Энергопотребление электрических обогревателей (спиральных, конвекторов или масляных радиаторов) и кондиционеров основано на совершенно разных принципах:

Электрические обогреватели: Такие устройства преобразуют электроэнергию напрямую в тепло. Например, потребляя 1 кВт электроэнергии, они выдают максимум 1 кВт тепла. Их коэффициент полезного действия (КПД) никогда не превышает 100%.

Кондиционер (тепловой насос): Кондиционер же расходует электроэнергию не на прямой нагрев воздуха, а на работу компрессора и вентилятора. Фреон поглощает тепловую энергию из наружного (даже холодного) воздуха, нагревается при сжатии в компрессоре и передает это тепло в помещение. В результате он потребляя 1 кВт электричества, приносит в комнату 3–4 кВт тепла.

Способы обогрева Потребляемая энергия Выдаваемое тепло Принцип эффективности Электрообогреватель 1 кВт тока Максимум 1 кВт тепла Прямое преобразование электроэнергии в тепло Инверторный кондиционер 1 кВт тока 3–4 кВт тепла «Перенос» тепловой энергии снаружи (тепловой насос)

Что такое коэффициент эффективности (КОП)?

Специалисты измеряют эффективность таких устройств через КОП (Коеффикиент оф Performance) — коэффициент производительности:

У современных инверторных кондиционеров этот показатель достигает от 3.0 до 4.5 .

У обычных электрообогревателей этот показатель всегда равен 1.0 .

Важные ограничения и погодные условия

Конечно, при использовании кондиционера зимой следует учитывать некоторые важные моменты:

Влияние наружной температуры: Когда воздух сильно охлаждается (например, ниже -10°К или -15°К), процесс «извлечения» тепла снаружи затрудняется, и эффективность кондиционера падает.

Инверторная технология: Обычные (Он/Офф) кондиционеры не предназначены для работы при температуре ниже -5°К. Для экономичной и надежной работы зимой при морозах от -15°К до -25°К необходимо выбирать только специальные инверторные модели .

Какие устройства вы предпочитаете использовать для обогрева дома зимой — электрообогреватели или современные инверторные кондиционеры? Оставляйте свое мнение в комментариях!