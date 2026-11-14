В Ташкенте зафиксирована беременность у 7 девушек в возрасте 15–16 лет

В Ташкенте за девять месяцев текущего года было зафиксировано семь случаев беременности среди девушек в возрасте 15–16 лет. Об этом говорится в решении Ташкентского городского Кенгаша народных депутатов от 13 ноября.

Согласно документу, за аналогичный период 2025 года в столице также было выявлено семь случаев беременности среди девушек этой возрастной категории. Таким образом, показатель за текущий период остался на уровне аналогичного периода прошлого года.