25 августа ожидается снижение курса доллара

·887·Экономика
25 августа ожидается снижение курса доллара

Ожидается, что курс доллара, действующий 25 августа, снизится примерно на 28–29 сумов. Об этом сообщил Телеграм-канал Банкир.

Лучшие курсы продажи доллара в банках:

• Анорбанк — 11 850 сумов.
• Инвест Финанке Банк — 11 850 сумов.
• НБУ — 11 850 сумов.
• Универсалбанк — 11 850 сумов.

Лучшие курсы покупки доллара в банках:

• Apex Банк — 11 870 сумов.
• Асакабанк — 11 890 сумов.
• Асиа Аллианке Банк — 11 900 сумов.
• Хаётбанк — 11 900 сумов.
• Тенгебанк — 11 900 сумов.

Курс может меняться в течение дня. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.

ВалютаКурс ДоллараУзбекистанФинансыБанки
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Объявлены курсы валют на 26 августаОбъявлены курсы валют на 26 августаСегодня, 17:46Скрытые условия, о которых мало кто знает: в каких банках самые высокие процентные ставки по вкладам?Скрытые условия, о которых мало кто знает: в каких банках самые высокие процентные ставки по вкладам?Сегодня, 17:14Государственный долг Узбекистана достиг 48,3 млрд долларовГосударственный долг Узбекистана достиг 48,3 млрд долларовСегодня, 16:2326 августа ожидается снижение курса доллара26 августа ожидается снижение курса доллараСегодня, 11:01Объявлены курсы валют на 25 августаОбъявлены курсы валют на 25 августаВчера, 17:49Энергия для 20 тысяч домохозяйств: в Бостанлыке запущена новая ветряная электростанцияЭнергия для 20 тысяч домохозяйств: в Бостанлыке запущена новая ветряная электростанцияВчера, 15:07
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Экономика новости

Объявлены валютные курсы на 13 августа
Объявлены валютные курсы на 13 августа
Границы закрыты: Узбекистан и Пакистан выбрали путь в обход Афганистана
Границы закрыты: Узбекистан и Пакистан выбрали путь в обход Афганистана
Объявлены курсы валют на 25 августа
Объявлены курсы валют на 25 августа
Объявлены курсы валют на 4 августа
Объявлены курсы валют на 4 августа
Объявлены курсы валюat на 3 августа
Объявлены курсы валюat на 3 августа
Объявлены курсы валют на 10 августа
Объявлены курсы валют на 10 августа
18 августа ожидается снижение курса доллара
18 августа ожидается снижение курса доллара
26 августа ожидается снижение курса доллара
26 августа ожидается снижение курса доллара