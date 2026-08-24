25 августа ожидается снижение курса доллара
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• Анорбанк — 11 850 сумов.
• Apex Банк — 11 870 сумов.
Ожидается, что курс доллара, действующий 25 августа, снизится примерно на 28–29 сумов. Об этом сообщил Телеграм-канал Банкир.
Лучшие курсы продажи доллара в банках:
• Анорбанк — 11 850 сумов.
• Инвест Финанке Банк — 11 850 сумов.
• НБУ — 11 850 сумов.
• Универсалбанк — 11 850 сумов.
Лучшие курсы покупки доллара в банках:
• Apex Банк — 11 870 сумов.
• Асакабанк — 11 890 сумов.
• Асиа Аллианке Банк — 11 900 сумов.
• Хаётбанк — 11 900 сумов.
• Тенгебанк — 11 900 сумов.
Курс может меняться в течение дня. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.
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