Первый шаг к цифровому суму: В Узбекистане объявлена концепция национальной цифровой валюты!

В столичном комплексе Кентрал Асиа Экспо Узбекистан стартовало в Центральной Азиикрупнейшее финансовое мероприятие — Силк Роад Финанке&Течнологй Форум-2026 в рамках которого Центральный банк представил специальный концептуальный документ по цифровой валюте Узбекистана (КБДК).

Председатель Центрального банка Тимур Ишметов подчеркнул, что речь пока не идет о полном вводе цифровой валюты в обращение, а о тщательном изучении всех ее возможностей и запуске пилотного этапа тестирования.

Концепция КБДК: что даст национальная цифровая валюта?

Специальный концептуальный документ, опубликованный Центральным банком, оценивает следующие важные направления:

Дизайн и решения: Варианты архитектуры, преимущества и ограничения цифровой валюты;

Финансовое влияние: Устойчивость системы и возможные последствия для финансовой системы;

Пилотный этап: Через экспериментальные испытания будет протестирована оптимальная модель цифровой валюты для поддержки инноваций и национальной цифровой экономики.

1 млрд долларов и 5 тысяч новых специалистов для финтех-отрасли

В рамках задач, поставленных Президентом, Узбекистан разработал первую национальную финтех-стратегию и выводит отрасль на новый уровень:

Масштаб инвестиций: К 2030 году в сферу финансовых технологий планируется привлечь 1 миллиард долларов прямых иностранных инвестиций;

Подготовка кадров: Будет обучено 5 тысяч молодых финтех-специалистов. Первая группа начнет обучение до конца текущего года по программе, разработанной в сотрудничестве с университетами Сингапура и ГФТН;

Безналичные расчеты: Сегодня в Узбекистане 57 процентов платежей осуществляются в безналичной форме, и этот показатель постоянно растет;

Венчурный капитал: По итогам 2025 года объем венчурного финансирования по всей Центральной Азии составил около 320 миллионов долларов.

Ташкент — финансовый центр Центральной Азии: повестка форума

Международный форум, проходящий 24–26 августа в комплексе КАеКс, организован Центральным банком Узбекистана и Глобал Финанке анд Течнологй Нетворк (ГФТН) и собрал около 4 тысяч участников (30% — иностранные эксперты):