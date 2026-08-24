Энергия для 20 тысяч домохозяйств: в Бостанлыке запущена новая ветряная электростанция

В Узбекистане введен в эксплуатацию очередной важный стратегический объект на пути развития возобновляемых источников энергии и увеличения доли «зеленой» энергетики. По данным Министерства энергетики, в горном Бостанлыкском районе Ташкентской области официально начала свою работу современная ветряная электростанция мощностью 20 МВт. В торжественной церемонии открытия приняли участие

Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Узбекистане Юй Цзюнь, представители хокимиятов Ташкентской области и Бостанлыкского района, Торгово-промышленной палаты Узбекистана, АО «Узбекгидроэнерго», а также ведущих строительных и энергетических компаний.

50 миллионов кВт⋅ч энергии и экономия миллионов кубометров газа

Данный объект «зеленой» генерации демонстрирует высокую эффективность в обеспечении экологической устойчивости и энергетической безопасности региона:

Технические параметры: Станция состоит из 4 мощных ветряных турбин мощностью 5 MW каждая;

Годовое производство: Станция способна вырабатывать до 50 миллионов кВт⋅ч экологически чистой электроэнергии в год;

Обеспечение 20 тысяч домохозяйств: Выработанная энергия позволит стабильно покрывать потребности в электричестве 20 000 жилых домов;

Экологическая выгода: Благодаря ветрогенерации ежегодно экономится сотни тысяч кубометров природного газа и значительно сокращаются выбросы углекислого газа (углеродный след) в атмосферу.

Безвозмездный грант в размере 28 миллионов долларов: результат международного сотрудничества

Этот перспективный экологический проект был реализован благодаря международной финансовой поддержке и дружественным связям:

Объем инвестиций: Общая стоимость ветряной электростанции составила 28 миллионов долларов; Источник финансирования:

Проект полностью профинансирован за счет средств безвозмездной помощи (гранта) предоставленной правительством Китайской Народной Республики. Новый генерирующий объект не только обеспечивает стабильное электроснабжение в Бостанлыкском районе — туристическом центре столичной области, но и

укрепляет усилия Узбекистанапо достижению углеродной нейтральности.