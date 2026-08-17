18 августа ожидается снижение курса доллара
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
• Anorbank — 11 885 сум.
• Asakabank — 11 920 сум.
Ожидается, что курс доллара, действующий 18 августа, снизится примерно на 30–31 сум. Об этом сообщил Telegram-канал Bankir.
Лучшие курсы продажи долларов банкам:
• Anorbank — 11 885 сум.
• Invest Finance Bank — 11 880 сум.
• Kapitalbank — 11 880 сум.
• NBU — 11 880 сум.
• Universalbank — 11 880 сум.
Лучшие курсы покупки долларов у банков:
• Asakabank — 11 920 сум.
• NBU — 11 940 сум.
• Poytaxtbank — 11 940 сум.
• Tengebank — 11 940 сум.
В течение дня курс может измениться. Для уточнения курса посетите официальные сайты банков.
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы
…