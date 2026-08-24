Объявлены курсы валют на 25 августа
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Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 25 августа 2026 года. Согласно им, доллар подешевел на 35,48 сума и составил 11 818,07 сума.
• Евро подешевел на 81,70 сума и составил 13 788,14 сума.
• Российский рубль подешевел на 0,17 сума и составил 141,69 сума.
• Фунт стерлингов подешевел на 70,91 сума и составил 16 118,67 сума.
• Японская иена подешевела на 0,40 сума и составила 74,30 сума.
• Швейцарский франк подешевел на 94,15 сума и составил 14 733,91 сума.
• Китайский юань подешевел на 5,85 сума и составил 1 757,91 сума.
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