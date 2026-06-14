Райхон Ганиева «зажгла» на арене «Бобур»: незабываемое шоу

Выступление яркой звезды узбекского шоу-бизнеса Райхон Ганиева превратилось в настоящий музыкальный праздник в городе. Она вышла на сцену во время торжественной церемонии открытия новой арены «Бобур», подарив тысячам поклонников незабываемые эмоции.

Первая крупная концертная программа в этом великолепном комплексе началась с зажигательного выступления Райхон. В течение вечера певица представила в живом исполнении свои лучшие хиты, которые годами не покидают вершины чартов.

Атмосфера концерта была невероятно горячей и энергичной. Под аккомпанемент современного светового шоу и мощной акустики зрители на стадионе подпевали каждой песне в унисон. Искреннее общение певицы с аудиторией и мощный обмен энергией придали вечеру особое очарование.