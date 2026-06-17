Распаковка дорогих подарков от мужа Мунисы Ризаевой

Певица Муниса Ризаева поделилась в своих социальных сетях видео с дорогими подарками, которые она получила от мужа.

В видео артистка пригласила своих поклонников присоединиться к процессу «распаковки» и с большой радостью продемонстрировала подарки.

«Мой супруг сегодня сделал мне подарки. Хочу провести «распаковку» вместе с вами. Я очень хотела их, но не покупала, экономила деньги. Я так счастлива», — говорит певица в видео.