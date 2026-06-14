Разве старые слова Дурдоны Курбановой не противоречат её новому кадру? (видео)

·101·Культура
Разве старые слова Дурдоны Курбановой не противоречат её новому кадру? (видео)

Новое видео и фотографии с участием актрисы Дурдоны Курбановой вызывают бурные обсуждения в социальных сетях.

Дело в том, что в одном из своих прошлых интервью артистка заявляла, что не будет участвовать в сценах, требующих объятий или держания за руки. Поэтому её личные взгляды и принципы хорошо известны многим.

Однако недавно в социальных сетях распространились кадры, снятые с блогером, известным как «Дили Ме». На них Дурдона Курбанова запечатлена в близком контакте с блогером, что привлекло внимание поклонников.

Дурдона КурбановаDili Me
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Райхон Ганиева «зажгла» на арене «Бобур»: незабываемое шоуРайхон Ганиева «зажгла» на арене «Бобур»: незабываемое шоуВчера, 13:41Найден владелец фейкового аккаунта, распространявший клевету о Ферузе НорматовойНайден владелец фейкового аккаунта, распространявший клевету о Ферузе НорматовойВчера, 13:15Умидахон: «Мой муж — продюсер Нилюфар Усмановой» — неожиданный фактУмидахон: «Мой муж — продюсер Нилюфар Усмановой» — неожиданный фактВчера, 12:46Кот на сцене превратил трагедию «Ромео и Джульетта» в комедию (видео)Кот на сцене превратил трагедию «Ромео и Джульетта» в комедию (видео)Вчера, 11:48Неожиданный курьез на сцене из-за цветов от поклонникаНеожиданный курьез на сцене из-за цветов от поклонникаВчера, 11:19«Понял по его Instagram». Почему Шахзод Султанов выбрал 18-летнюю девушку«Понял по его Instagram». Почему Шахзод Султанов выбрал 18-летнюю девушкуВчера, 10:54
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Неожиданный поворот на концерте группы «Уммон» в Фергане
Неожиданный поворот на концерте группы «Уммон» в Фергане
Шахзода удивила поклонников, появившись на подиуме с невесткой
Шахзода удивила поклонников, появившись на подиуме с невесткой
Возраст будущей супруги Шахзода Султонова обсуждают в социальных сетях
Возраст будущей супруги Шахзода Султонова обсуждают в социальных сетях
Новый дуэт Ботира Кодирова и Шахло Салаевой под названием «Ксоразмнинг кизлари»!
Новый дуэт Ботира Кодирова и Шахло Салаевой под названием «Ксоразмнинг кизлари»!
Муниса Ризаева раскрыла цены на выступления на свадьбах: в соцсетях начались споры
Муниса Ризаева раскрыла цены на выступления на свадьбах: в соцсетях начались споры
Женисбек Пиязов ворвался на концерт Озоды Нурсаидовой, ситуация накаляется!
Женисбек Пиязов ворвался на концерт Озоды Нурсаидовой, ситуация накаляется!
Юлдуз Радджабова показалась с мамой и свекровью
Юлдуз Радджабова показалась с мамой и свекровью
Муниса Ризаева впервые откровенно рассказала о разнице в возрасте с мужем
Муниса Ризаева впервые откровенно рассказала о разнице в возрасте с мужем