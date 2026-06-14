Разве старые слова Дурдоны Курбановой не противоречат её новому кадру? (видео)
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Новое видео и фотографии с участием актрисы Дурдоны Курбановой вызывают бурные обсуждения в социальных сетях.
Дело в том, что в одном из своих прошлых интервью артистка заявляла, что не будет участвовать в сценах, требующих объятий или держания за руки. Поэтому её личные взгляды и принципы хорошо известны многим.
Однако недавно в социальных сетях распространились кадры, снятые с блогером, известным как «Дили Ме». На них Дурдона Курбанова запечатлена в близком контакте с блогером, что привлекло внимание поклонников.
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