Разве старые слова Дурдоны Курбановой не противоречат её новому кадру? (видео)

Новое видео и фотографии с участием актрисы Дурдоны Курбановой вызывают бурные обсуждения в социальных сетях.

Дело в том, что в одном из своих прошлых интервью артистка заявляла, что не будет участвовать в сценах, требующих объятий или держания за руки. Поэтому её личные взгляды и принципы хорошо известны многим.

Однако недавно в социальных сетях распространились кадры, снятые с блогером, известным как «Дили Ме». На них Дурдона Курбанова запечатлена в близком контакте с блогером, что привлекло внимание поклонников.