«Тренд-Бренд» Сурайё Касимовой вызвал большой интерес в соцсетях (видео)

·4·Культура
«Тренд-Бренд» Сурайё Касимовой вызвал большой интерес в соцсетях (видео)

Короткий клип новой песни Сурайё Касимовой «Тренд-Бренд» разошелся по соцсетям и за короткое время вызвал широкие обсуждения. Хотя полная версия песни еще не представлена, ее короткий фрагмент уже успел вызвать большой интерес у слушателей.

В опубликованном видео внимание поклонников привлекли мелодика и стиль песни. В соцсетях многие пользователи отмечают, что песня создана в современном духе, и пишут, что с нетерпением ждут ее полной версии.

Таким образом, еще не официально представленная песня «Тренд-Бренд» уже одним коротким фрагментом вызвала бурные обсуждения среди интернет-пользователей и еще больше усилила интерес к очередному творческому произведению Сурайё Касимовой.

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