Геополитические споры вокруг крупнейшего музыкального проекта Европы вышли на новый этап. Официальный вещатель Нидерландов — АВРОТРОС — общественная телерадиокомпания объявила, что страна не будет участвовать в международном конкурсе песни «Евровидение» в 2027 году.

В официальном заявлении телерадиокомпании отмечается, что главными причинами решения стали утрата конкурсом независимого и нейтрального статуса, а также сильное влияние напряжённых политических событий на Ближнем Востоке на шоу.

«Не соответствует нашим ценностям»: заявление АВРОТРОС

В течение года Нидерланды призывали Европейский вещательный союз (ЭБУ) разработать прозрачные и чёткие правила участия в конкурсе стран, вовлечённых в вооружённые конфликты:

Утрата доверия: «Недавно объявленные изменения ЭБУ не дают достаточных гарантий восстановления независимого и нейтрального характера конкурса. Поэтому участие не соответствует ценностям АВРОТРОС — надёжности, независимости и гуманности», — говорится в заявлении;

Трагедия в Газе и свобода прессы: Телерадиокомпания заявила, что человеческие страдания в Газе и ограничения свободы прессы резко усилили протесты вокруг шоу в последние годы;

Масштабная волна бойкота: Эти разногласия ранее привели к отказу пяти стран от участия в конкурсе 2026 года, возвращению наград бывшими победителями и открытым письмам протеста от более чем 1 000 деятелей культуры.

«Конкурс должен был объединять людей»

Генеральный директор АВРОТРОС Тако Зиммерман отметил, что организация останется верна своим принципам:

«„Евровидение“ изначально было создано для объединения людей и стран. Как общественная телерадиокомпания мы остаёмся верны своим ценностям. Они определяют каждое наше решение, даже если это означает отказ от события, которое нам очень дорого», — сказал Зиммерман.

Где и когда пройдёт «Евровидение-2027»?

Как сообщает ЭАДаилй, следующий, 71-й международный конкурс песни планируется провести в Болгарии: