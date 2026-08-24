Новая кукла Барби в образе Мэрилин Монро поступила в продажу

·985·Культура
Новая кукла Барби в образе Мэрилин Монро поступила в продажу

Один из ярких образов знаменитой актрисы Мэрилин Монро теперь воплощен в кукле Барби. Компания Маттел представила новую модель Марилйн Монрое Барбие Сигнатуре Долл, посвященную актрисе. Кукла поступила в продажу 18 августа.

Новая модель повторяет один из знаменитых образов Монро из фильма 1953 года «Джентльмены предпочитают блондинок». В одной из сцен фильма актриса исполняет песню «Диамондс Аре а Гирл'с Бест Friend» в ярко-розовом платье с большим бантом и длинных оперных перчатках. Кукла создана именно на основе этого запоминающегося образа.

Марилйн Монрое Барбие Сигнатуре Долл была выпущена в честь 100-летия со дня рождения актрисы, ее стоимость составляет 81 доллар. Таким образом, один из культовых образов Мэрилин Монро в истории кино был вновь представлен поклонникам в виде коллекционной Барби.

Компания Маттел выпускает кукол в образе Мэрилин Монро с 1990-х годов. В частности, в 1997 году компания представила три модели Барби, посвященные самым известным образам актрисы. Они были вдохновлены розовым и красным платьями из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок», а также знаменитым белым платьем из фильма «Зуд седьмого года».

В 2002 году компания также воссоздала еще один известный образ Монро в Барби. В нем был отражен облик актрисы во время исполнения песни «Хаппй Биртдай, Мр. Пресидент» на мероприятии в честь дня рождения президента США Джона Кеннеди.

А в 2009 году Маттел выпустила куклу Барби на основе еще одного образа Монро из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок». На этот раз за основу был взят образ актрисы в золотом платье.

Новая кукла, вновь демонстрирующая один из самых известных экранных образов Мэрилин Монро в виде современной коллекционной Барби, стала уникальным сувениром для поклонников творчества актрисы.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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