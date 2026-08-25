Зебо Рахимова поделилась впечатлениями от Барселоны с поклонниками (видео)

·71·Культура
Зебо Рахимова поделилась впечатлениями от Барселоны с поклонниками (видео)

Актриса Зебо Рахимова сообщила на своей странице в Instagram о путешествии в Испанию. Она рассказала, что в данный момент находится в знаменитом испанском городе Барселона, и поделилась своими впечатлениями о его неповторимой красоте.

Актриса описала Барселону как невероятно красивый и уникальный город, подчеркнув, что каждый турист, приезжающий в Испанию, обязательно должен его посетить.

В видео Зебо Рахимова продемонстрировала роскошные здания с уникальным архитектурным стилем, уютные дома и улицы Барселоны. Она сравнила виды города со сказочными пейзажами и отметила, что Барселона не похожа ни на один другой город.

Актриса особенно отметила, что при взгляде на город сверху отчетливо видна его уникальная планировка. Упорядоченное расположение множества зданий в форме квадратов создает неповторимый облик Барселоны.

Видео Зебо Рахимовой о путешествии не осталось без внимания подписчиков. В комментариях многие написали, что Барселона — прекрасное место для туризма, и пожелали себе когда-нибудь посетить этот красивый город.

Зебо РахимоваБарселонаИспанияInstagram
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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