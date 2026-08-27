Милена Матмусаева рассмешила поклонников, не сумев выговорить «Кукча — Актепа»! (Видео)

·107·Культура
Милена Матмусаева рассмешила поклонников, не сумев выговорить «Кукча — Актепа»! (Видео)

Известная представительница узбекского шоу-бизнеса, певица Милена Матмусаева подняла настроение своим фанатам новым видео, распространившимся в социальных сетях. В нем артистка попыталась пройти испытание — быстро и четко с первой попытки произнести фразу «Кукча — Актепа», являющуюся одним из исторических районов столицы.

Однако процесс произношения этого на первый взгляд простого словосочетания неожиданно превратился для певицы в настоящую забавную головоломку.

Более десятка попыток на два слова

В видеоролике запечатлены последовательные попытки певицы правильно составить слова:

«Актепа, Кокчока. Кокчок? Кокчо. Кокчо Актепа. Кокчо Актепа. Здесь приехав... Актепа, Кукча. Кокчо Актепа. Кукча Актепа. Кукча. Кукча Актепа. Есть ли?»

Эта ситуация, возникшая из-за запинки языка и путаницы в словах, не смогла оставить без смеха ни саму певицу, ни снимавшую ее творческую команду.

Элегантный образ и искренний смех

На кадрах Милена Матмусаева предстала в своем роскошном черном платье, перчатках и с изящным макияжем. Многим пришлось по душе то, что, несмотря на серьезный и красивый образ, артистка не стала смущаться своих ошибок, а восприняла ситуацию легко, с искренней улыбкой на лице и детским волнением.

В комментариях поклонники отмечают, что быстрое произношение названий столичных махаллей иногда может поставить в тупик любого человека, и приветствуют искренность певицы.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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