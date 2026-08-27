«Я расплакалась, когда услышала»: Юлдуз Турдиева стала «Народным артистом Узбекистана» (видео)

Для известной узбекской певицы Юлдуз Турдиевой дни в преддверии 35-летия независимости стали незабываемым событием. Ей было присвоено почетное звание «Народный артист Узбекистана».

Певица призналась, что не смогла сдержать эмоций и расплакалась от радости, когда услышала эту благую весть. Одним из самых волнительных моментов стало получение высокой награды лично из рук президента.

1. Волнение, начавшееся со слов «Поздравляю»

По словам Юлдуз Турдиевой, о том, что она удостоена звания «Народный артист Узбекистана», она узнала в самый неожиданный момент.

В тот момент певица находилась на репетиции государственного мероприятия Узбекистан–Азербайджан. Телефона при ней не было.

Тогда один из заместителей министра позвал её и сообщил радостную новость.

«Он сказал: "Поздравляю". А я спросила: "С чем поздравляете?". Когда мне сказали: "Вам присвоено звание "Народный артист Узбекистана"", я не поверила своим ушам».

Певица подчеркнула, что, услышав эту новость, она прослезилась от радости.

2. Первый звонок был родителям

Так как телефона при ней не было, Юлдуз Турдиева не смогла сразу связаться с близкими.

Однако, как только появилась возможность, она первым делом позвонила родителям.

«Взяв телефон, я, конечно же, позвонила родителям. Отец, мама, брат — все они ждали этой новости. Все они плакали».

Самым большим счастьем для певицы стало то, что её родители смогли увидеть этот сегодняшний успех.

По её словам, близкие ждали этого дня даже с большим нетерпением, чем она сама.

3. Волнение перед получением звания от президента

Юлдуз Турдиева получила почетное звание лично из рук президента Узбекистана.

Певица не скрывала своего волнения перед этим моментом.

«От волнения я не спала всю ночь. У нас так много слов, так много благодарности».

По её мнению, звание «Народный артист Узбекистана» — это не только большая честь, но и огромная ответственность.

Юлдуз Турдиева отметила, что особенно глубоко осознает возложенную на неё ответственность, вспоминая, что этого звания были удостоены такие великие мастера узбекского искусства, как Комилжон Отаниёзов и Саодат Кабулова.

4. Путь в искусстве: от детства до наших дней

Юлдуз Турдиева начала свою деятельность в сфере искусства очень рано.

По её словам, она уже долгие годы занимается популяризацией бухарского искусства и национальной культуры. В частности, с программой «Бухоро мавrigi» она была активным участником государственных мероприятий, празднований Дня независимости и Навруза.

Творческий путь певицы можно кратко выразить так:

пришла в искусство с детства;

занималась популяризацией традиций бухарского национального искусства;

участвовала во многих государственных мероприятиях с «Бухоро мавrigi»;

выступала на праздниках Независимости и Навруза;

накопила многолетний опыт в сфере искусства.

Что значит это звание для Юлдуз Турдиевой?

В своем выступлении певица отметила, что не считает эту награду только личным достижением. Она выразила благодарность своим родителям, наставникам и всем людям, которые поддерживали её на этом пути.

«Хочу сказать огромное спасибо нашему главе государства, родителям, наставникам и всем творческим людям за такое внимание и уважение».

Звание «Народный артист Узбекистана» стало признанием многолетнего труда Юлдуз Турдиевой. Но главной причиной, вызвавшей слезы на глазах певицы, стало то, что она разделила сегодняшнюю радость с родителями и осознала всю ответственность почетного пути, пройденного её наставниками.