Килиан Мбаппе оформил хет-трик и принес победу Реалу

·38·Спорт
Килиан Мбаппе оформил хет-трик и принес победу Реалу

В очередном туре испанской Ла Лиги Реал Мадрид на своем поле разгромил команду Реал Сосьедад со счетом 4:1. Этот матч вошел в историю как первая домашняя игра для Жозе Моуринью на стадионе «Сантьяго Бернабеу» после его возвращения на пост главного тренера «королевского клуба», ознаменовав успешный старт португальского специалиста во втором периоде работы. Об этом сообщает Goal.com.

Как передает Goal.com, первый тайм встречи прошел в напряженной борьбе. Перед самым перерывом Килиан Мбаппе поразил ворота соперника, забив свой первый гол в домашних матчах за мадридцев. Однако гости быстро ответили голом Луки Сучича, восстановив равновесие до перерыва и заставив трибуны понервничать.

Напор во втором тайме и шоу Мбаппе

Во второй 45-минутке хозяева поля полностью завладели инициативой. Килиан Мбаппе записал на свой счет еще два мяча, оформив первый хет-трик в матче. Также отличился атакующий полузащитник Винисиус Жуниор, закрепивший победу мадридцев.

Важную роль в игре сыграл английский полузащитник команды Джуд Беллингем. Он отдал две результативные передачи, внеся значительный вклад в остроту атак и установив итоговый счет.

Высокая оценка Жозе Моуринью

На послематчевой пресс-конференции главный тренер Жозе Моуринью особо отметил действия своего подопечного Килиана Мбаппе, похвалив его профессиональный подход. Португальский специалист высоко оценил не только игру французского нападающего, но и его чувство командной ответственности.

В беседе с представителями прессы Моуринью подчеркнул: «Этот парень просто невероятно хорош. Он вернулся из отпуска на два дня раньше, присоединился к команде и проявил ответственность. Технически его даже не нужно описывать, но его стремление творить историю с Реалом заслуживает восхищения».

На вопрос о количестве голов, ожидаемых от бомбардира в течение сезона, тренер ответил прагматично. Он отметил, что предпочел бы 40 забитых мячей при условии, что команда завоюет трофеи.

Реал МадридКилиан МбаппеЖозе МоуриньюЛа ЛигаРеал Сосьедад
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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