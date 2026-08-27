Узбекские боксеры в Якутске: Кто соперники Турсунова и Гайибова? (Полный кард)
Очередной престижный вечер профессионального бокса, организуемый Международной ассоциацией бокса (ИБА), пройдет в городе Якутске Российской Федерации.
Вечер боев, который стартует 30 августа в величественном комплексе «Триумф Спортс Комплекс», имеет особое значение для любителей узбекского бокса, так как в нем два наших соотечественника выйдут на ринг в важных поединках против мастеров кожаной перчатки хозяев турнира.
Мужибилла Турсунов и испытание с финалистом WBC
В одном из самых интересных и центральных противостояний соревнований примет участие Мужибилла Турсунов:
Соперник — Павел Федоров: Турсунов, показавший большое мастерство в качестве финалиста Гран-при WBC 2025 года, в рамках этого турнира померяется силами с опытным российским боксером Павлом Федоровым;
Важный рейтинговый бой: Эта победа имеет решающее значение для узбекского боксера в укреплении его позиций на международной арене и совершении очередного шага к чемпионским поясам.
Очередной бескомпромиссный бой от Нодирбека Гайибова
Другой наш представитель, который поднимется на ринг в этот вечер бокса, Нодирбек Гайибов, также столкнется со сложным испытанием:
Противостояние с Васильевым: Гайибов проведет бой на якутском ринге против представителя принимающей стороны Станислава Васильева;
Давление и мастерство: Это противостояние, которое пройдет под давлением местных болельщиков, станет важным экзаменом для продолжения шествия Нодирбека на профессиональном ринге.
В центре внимания болельщиков на предстоящем 30 августа вечере будут мастерство и победные серии мастеров узбекской кожистой перчатки.
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