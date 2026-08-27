Барселона отказалась от чествования испанских чемпионов мира

Испанский клуб «Барселона» официально отказался от планов по чествованию восьми своих чемпионов мира. Это решение было принято на фоне напряженной политической ситуации между Каталонией и центральными властями Испании, а также столкновений между болельщиками и правоохранительными органами. Как сообщает Goal.com, команда была вынуждена отменить торжественную церемонию, запланированную перед матчем Ла Лиги против «Атлетика» из Бильбао на домашнем стадионе. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Как стало известно, восемь футболистов «Барселоны» в составе сборной Испании завоевали титул чемпионов мира на мундиале, прошедшем в прошлом месяце в Нью-Джерси. Другие ведущие клубы чемпионата Испании уже торжественно чествовали своих победителей во время первых домашних матчей сезона. Однако каталонский клуб решил не проводить это мероприятие из-за массовых протестов в стране.

Политические разногласия и действия полиции

Обострение ситуации произошло после событий, случившихся в минувшее воскресенье перед игрой против «Эльче», завершившейся крупной победой со счетом 5:0. Применение силы правоохранительными органами к приехавшим болельщикам «Барселоны», их избиение, а также конфискация флагов «Эстелада», символизирующих независимость Каталонии, вызвали общественный резонанс. Эти акты насилия вынудили руководство клуба немедленно изменить планы на предматчевые мероприятия.

На пресс-конференции в среду президент клуба Жоан Лапорта прокомментировал эти изменения, подчеркнув, что в нынешней социально-политической обстановке проведение подобного праздничного мероприятия неуместно. По его словам, Королевская испанская футбольная федерация также с пониманием отнеслась к решению клуба.

Резкое заявление Жоана Лапорты

Жоан Лапорта решительно защитил право болельщиков на демонстрацию флага «Эстелада», отметив, что футбол должен объединять общество, а не провоцировать конфликты. По его мнению, этот символ отражает мировоззрение многих болельщиков «Барселоны» и каталонцев, являясь частью свободы слова.

Глава клуба резко осудил действия полиции в минувшие выходные и потребовал, чтобы виновные понесли соответствующее наказание. Лапорта заявил, что применение непропорциональной силы по отношению к болельщикам «Барселоны» недопустимо, и потребовал принятия жестких мер по всем инцидентам.