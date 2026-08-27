Юлдуз Турдиева лично приняла звание «Народный артист Узбекистана» от Президента
Яркая представительница узбекского национального классического пения и искусства макома, талантливая певица Юлдуз Турдиева удостоена одного из высших творческих званий нашей страны — почетного звания «Народный артист Республики Узбекистан».
На торжественном мероприятии Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев высоко оценил многолетнее плодотворное творчество артистки, ее несоизмеримый вклад в развитие национальной культуры и широкую пропаганду узбекского искусства на международной арене, и лично вручил ей нагрудный знак.
Слезы и искренняя благодарность: Мгновения награждения
Официальная церемония награждения была полна искренних и волнующих моментов:
Признание Президента: Глава государства, прикрепляя нагрудный знак к лацкану Юлдуз Турдиевой, отметил ее самоотверженный труд в направлениях макома и национальной эстрады;
Волнение и почтение: Артистка выразила глубокую признательность главе государства за оказанное высокое доверие и награду, и с почтением пожала руку. Искренность в моменты награждения и безграничная радость творца заслужили аплодисменты собравшихся.
От макома до международного признания: Творческий путь Юлдуз Турдиевой
Юлдуз Турдиева считается творческой личностью, завоевавшей любовь народа своим уникальным голосом и высоким исполнительским мастерством:
Хранительница национального наследия: Певица на протяжении долгих лет с уникальным мастерством исполняет узбекское национальное искусство макома, жемчужины Шашмакома и современные классические мелодии;
Международные успехи: Она достойно демонстрирует школу узбекского пения не только в Узбекистане, но и на престижных международных фестивалях и зарубежных сценах, завоевав сердца иностранных поклонников.
Звание «Народный артист Узбекистана» стало достойным признанием огромного вклада талантливой артистки в развитие национальной музыки.
…