5 голов: «Тоттенхэм» не пощадил «Чарльтон», дебютный гол и ассист Савио

·23·Спорт
5 голов: «Тоттенхэм» не пощадил «Чарльтон», дебютный гол и ассист Савио

В рамках 2-го раунда Кубка английской лиги (Карабао Куп) на великолепном лондонском стадионе «Тоттенхэм Хотспур» принял представителя низшего дивизиона «Чарльтон Атлетик». Матч в статусе столичного дерби прошел под абсолютным диктовкой подопечных Анге Постекоглу и завершился крупной победой со счетом 5:1.

По ходу встречи атакующий стиль игры «Тоттенхэма» застал врасплох оборону гостей, а яркая игра дебютанта Савио стала настоящим подарком для болельщиков «шпор».

Первый тайм: «приветы» от Мура и Соланке

Хозяева с первых минут завладели инициативой и начали создавать опасные моменты у ворот соперника, но открыть счет удалось лишь под занавес первой половины:

  • Успех Майки Мура: На 41-й минуте молодой талант команды Майки Мура поразил ворота соперника, выведя «Тоттенхэм» вперед (1:0);

  • Гол Доминика Соланке: В компенсированное к первому тайму время новичок Доминик Соланке продемонстрировал свое мастерство, увеличив разницу в счете до двух мячей и позволив «шпорам» уйти на перерыв в спокойном состоянии (2:0).

Второй тайм: удар головой Дансо и бенефис Савио

Во втором тайме «Тоттенхэм» не сбавил обороты. Тренерский штаб провел ротации, освежив игру:

  • Дебют Кевина Дансо: Вышедший на замену защитник Кевин Дансо на 67-й минуте замкнул головой подачу с углового, доведя счет до крупного (3:0);

  • Шоу Савио: Вышедший на поле на 71-й минуте вместо Доминика Соланке бразильский вингер Савио в концовке встречи стал главным героем:

    • Дебютный гол: На 82-й минуте Савио забил свой первый мяч в составе «Тоттенхэма», сорвав аплодисменты трибун (4:0);

    • Ассистентские навыки: Спустя три минуты Савио ворвался с левого фланга в штрафную площадь и отдал результативную передачу на Бена Дэвиса, сделав дебют нового бразильского игрока еще более ярким (5:0).

Гол престижа «Чарльтона» и официальный протокол

Гости смогли ответить лишь одним точным ударом в концовке встречи:

  • Гол Ллойда Джонса: На 87-й минуте защитник «Чарльтона» Ллойд Джонс после розыгрыша штрафного отправил мяч в сетку, установив окончательный счет (5:1).

Кубок английской лиги. 2-й раунд

«Тоттенхэм» — «Чарльтон» 5:1

Голы: Мур (41), Соланке (45), Дансо (67), Савио (82), Дэвис (85) — Джонс (87).

Составы команд:

  • «Тоттенхэм»: Антонин Кински, Арри Грей, Ян-Паул ван Хекке (Микки ван де Вен, 64), Бен Дэвис, Дестини Удоджи (Кевин Дансо, 65), Лукас Бергвалл, Родриго Бентанкур (Педро Порро, 65), Матеуш Фернандеш, Матис Тель (Лука Уильямс-Барнетт, 78), Доминик Соланке (Савио, 71), Майки Мур.

  • «Чарльтон»: Тернан Брукс, Шичендже Коллинз (Денни Макнамара, 15), Билли Куметио (Ллойда Джонс, 15), Иван Месик, Нейтан Асимве, Харви Ниббс (Алан Мвамба, 66), Тимоти Оума (Майлз Либорн, 66), Роберт Аптер, Грег Дохерти, Милленик Алли (Джо Ранкин-Костелло, 66), Мика Мбик.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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