В рамках 2-го раунда Кубка английской лиги (Карабао Куп) на великолепном лондонском стадионе «Тоттенхэм Хотспур» принял представителя низшего дивизиона «Чарльтон Атлетик». Матч в статусе столичного дерби прошел под абсолютным диктовкой подопечных Анге Постекоглу и завершился крупной победой со счетом 5:1.

По ходу встречи атакующий стиль игры «Тоттенхэма» застал врасплох оборону гостей, а яркая игра дебютанта Савио стала настоящим подарком для болельщиков «шпор».

Первый тайм: «приветы» от Мура и Соланке

Хозяева с первых минут завладели инициативой и начали создавать опасные моменты у ворот соперника, но открыть счет удалось лишь под занавес первой половины:

Успех Майки Мура: На 41-й минуте молодой талант команды Майки Мура поразил ворота соперника, выведя «Тоттенхэм» вперед (1:0);

Гол Доминика Соланке: В компенсированное к первому тайму время новичок Доминик Соланке продемонстрировал свое мастерство, увеличив разницу в счете до двух мячей и позволив «шпорам» уйти на перерыв в спокойном состоянии (2:0).

Второй тайм: удар головой Дансо и бенефис Савио

Во втором тайме «Тоттенхэм» не сбавил обороты. Тренерский штаб провел ротации, освежив игру:

Дебют Кевина Дансо: Вышедший на замену защитник Кевин Дансо на 67-й минуте замкнул головой подачу с углового, доведя счет до крупного (3:0);

Шоу Савио: Вышедший на поле на 71-й минуте вместо Доминика Соланке бразильский вингер Савио в концовке встречи стал главным героем: Дебютный гол: На 82-й минуте Савио забил свой первый мяч в составе «Тоттенхэма», сорвав аплодисменты трибун (4:0); Ассистентские навыки: Спустя три минуты Савио ворвался с левого фланга в штрафную площадь и отдал результативную передачу на Бена Дэвиса, сделав дебют нового бразильского игрока еще более ярким (5:0).



Гол престижа «Чарльтона» и официальный протокол

Гости смогли ответить лишь одним точным ударом в концовке встречи:

Гол Ллойда Джонса: На 87-й минуте защитник «Чарльтона» Ллойд Джонс после розыгрыша штрафного отправил мяч в сетку, установив окончательный счет (5:1).

Кубок английской лиги. 2-й раунд

«Тоттенхэм» — «Чарльтон» 5:1

Голы: Мур (41), Соланке (45), Дансо (67), Савио (82), Дэвис (85) — Джонс (87).

Составы команд: