Историческое событие в Лиге чемпионов: Рахмоналиев и Хусанов в основном этапе!

Новый сезон самого престижного клубного турнира Европы — Лиги чемпионов УЕФА — стал поистине историческим событием для узбекского футбола. Действующий чемпион Азербайджана «Сабах» в ответном матче плей-офф турнира принял израильский клуб «Хапоэль» (Беэр-Шева) и оформил фантастический камбэк со счетом 5:2 (по сумме двух матчей — 6:4).

Эта победа не только вывела «Сабах» в основной этап турнира, но и сделала Узбекистан абсолютным лидером в регионе по количеству футболистов на групповом этапе Лиги чемпионов.

Перелом на 74-й минуте: геройство Рахмоналиева

В противостоянии с израильским клубом главным героем матча стал талантливый узбекский полузащитник Умарали Рахмоналиев:

Решающий удар: в самый тяжелый момент, когда «Сабах» проигрывал на своем поле со счетом 1:2, на 74-й минуте Рахмоналиев точным ударом восстановил равновесие (2:2);

Разгром в экстра-таймах: окрыленные этим голом хозяева забили в дополнительное время еще два мяча, установив окончательный счет 5:2.

Сразу 2 узбекских футболиста в ЛЧ

Сформировался список центральноазиатских игроков, которые выступят в общем этапе турнира:

Представители Узбекистана: оплот обороны «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов и лидер «Сабаха» Умарали Рахмоналиев ;

Представитель Казахстана: честь Казахстана будет защищать только вратарь «Сабаха» Стас Покатилов.

Таким образом, Узбекистан обошел соседние страны по количеству представителей в основной стадии престижного турнира.

«Хочу сыграть против «Реала» на «Бернабеу»»: эмоции Рахмоналиева

После окончания матча Умарали Рахмоналиев в флеш-интервью поделился своими впечатлениями и мыслями о предстоящей жеребьевке: