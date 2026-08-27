Клуб «Трабзонспор», несколько недель ломавший голову над приобретением нападающего национальной сборной Узбекистана и «Истанбул Башакшехира» Эльдора Шомуродова, был вынужден официально отказаться от этого плана. Об этом сообщило авторитетное турецкое издательство хабер61.нет.

Главный тренер «Трабзонспора» Фатих Текке очень хотел видеть узбекского бомбардира в своей команде и открыто заявлял: «Эльдор Шомуродов отлично подходит под мою игровую стратегию». Однако финансовые требования стали преградой для трансфера.

15-20 миллионов евро и 2 футболиста впридачу

Руководство «Трабзонспора» в ходе переговоров со стамбульским клубом предлагало различные варианты:

Цена «Башакшехира»: Стамбульский клуб оценил 31-летнего нападающего, блистающего в качестве действующего бомбардира турецкой Суперлиги, в сумму около 15-20 миллионов евро ;

Предложение «Трабзонспора»: Чтобы снизить эту цену, трабзонцы предложили включить в сделку турецкого нападающего Умута Найира или французского опорного полузащитника Батисту Менди, а также доплатить сверху 5 миллионов евро наличными.

Финансовые ограничения и провал переговоров

В ходе переговорного процесса запрошенная стамбульским клубом сумма трансфера и требования Шомуродова по личной зарплате были признаны руководством «Трабзонспора» слишком высокими:

Дисциплина и решение: Не желая нарушать финансовую стабильность и бюджетные рамки, «Трабзонспор» решил остановить дальнейшие шаги по трансферу и завершить переговоры;

Важное оружие Нури Шахина: Турецкие эксперты ранее неоднократно подчеркивали, насколько важной фигурой является Эльдор Шомуродов для команды под руководством Нури Шахина. Руководство клуба не захотело дешево отпускать главную звезду лиги конкурентам.

Ужасающий старт в новом сезоне

Эльдор Шомуродов своей игрой на поле полностью оправдывает свою стоимость: