Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван

·14·Спорт
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван

Клуб «Трабзонспор», несколько недель ломавший голову над приобретением нападающего национальной сборной Узбекистана и «Истанбул Башакшехира» Эльдора Шомуродова, был вынужден официально отказаться от этого плана. Об этом сообщило авторитетное турецкое издательство хабер61.нет.

Главный тренер «Трабзонспора» Фатих Текке очень хотел видеть узбекского бомбардира в своей команде и открыто заявлял: «Эльдор Шомуродов отлично подходит под мою игровую стратегию». Однако финансовые требования стали преградой для трансфера.

15-20 миллионов евро и 2 футболиста впридачу

Руководство «Трабзонспора» в ходе переговоров со стамбульским клубом предлагало различные варианты:

  • Цена «Башакшехира»: Стамбульский клуб оценил 31-летнего нападающего, блистающего в качестве действующего бомбардира турецкой Суперлиги, в сумму около 15-20 миллионов евро;

  • Предложение «Трабзонспора»: Чтобы снизить эту цену, трабзонцы предложили включить в сделку турецкого нападающего Умута Найира или французского опорного полузащитника Батисту Менди, а также доплатить сверху 5 миллионов евро наличными.

Финансовые ограничения и провал переговоров

В ходе переговорного процесса запрошенная стамбульским клубом сумма трансфера и требования Шомуродова по личной зарплате были признаны руководством «Трабзонспора» слишком высокими:

  • Дисциплина и решение: Не желая нарушать финансовую стабильность и бюджетные рамки, «Трабзонспор» решил остановить дальнейшие шаги по трансферу и завершить переговоры;

  • Важное оружие Нури Шахина: Турецкие эксперты ранее неоднократно подчеркивали, насколько важной фигурой является Эльдор Шомуродов для команды под руководством Нури Шахина. Руководство клуба не захотело дешево отпускать главную звезду лиги конкурентам.

Ужасающий старт в новом сезоне

Эльдор Шомуродов своей игрой на поле полностью оправдывает свою стоимость:

  • 2 гола в 2 матчах: Узбекский форвард уже в первых 2 встречах нового чемпионата Турции забил 2 мяча в ворота соперников, в очередной раз доказав, что и в этом сезоне он остается главным лидером «Башакшехира».

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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