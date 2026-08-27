Вышел августовский патч безопасности для флагманов Samsung

·0·Технологии
Вышел августовский патч безопасности для флагманов Samsung

Южнокорейский технологический гигант Samsung начал распространение очередного обновления программного обеспечения для своих последних флагманских смартфонов. Согласно данным иксбт.ком, новый августовский патч безопасности, ранее представленный для моделей Galaxy S26, теперь охватывает и ранее выпущенные устройства серий Galaxy S24 и Galaxy S25. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Данное масштабное обновление направлено на устранение 56 уязвимостей безопасности, обнаруженных в предыдущих версиях операционной системы Android и интерфейса One UI. Подобные регулярные патчи имеют важное значение для защиты персональных данных пользователей и обеспечения стабильности работы устройств.

Размер обновления и региональное распространение

По традиции, первыми новую прошивку начали получать пользователи в Южной Корее. В частности, размер обновления для моделей Galaxy S25, С25 Plus и С25 Ultra составляет 559 МБ, а номер прошивки зарегистрирован как С93ксНКССККЖ2.

Также выпущен специальный пакет для смартфонов Galaxy S24, С24 Plus и С24 Ultra, размер которого немного меньше — 416 МБ. Владельцы модели Galaxy S25 FE, присоединившейся к линейке, могут загрузить обновление С731НКСС9БЖ2 размером 312 МБ.

Дальнейшие планы по обновлению ПО

Хотя на данный момент распространение программного обеспечения началось только на территории Южной Кореи, ожидается, что в ближайшие дни Samsung предоставит его пользователям в других странах и регионах. Поскольку обновления обычно проводятся поэтапно, они скоро дойдут до владельцев в других регионах.

Стоит отметить, что этот августовский патч безопасности не станет последним крупным обновлением ПО для данных смартфонов. Согласно планам Samsung, серии Galaxy S24, Galaxy S25 и модель Galaxy S25 FE в будущем получат обновление One UI 9.0 на базе Android 17.

SamsungGalaxy S25Galaxy S24One UIAndroid
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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