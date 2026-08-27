Депутат польского Сейма Марек Якубяк в эфире польского ЁуТубе-канала ПРЗЭканаł выступил с сенсационным заявлением, сообщив, что направленная Евросоюзом в Украину финансовая помощь в размере 200 миллиардов евро просто бесследно исчезла.

По словам польского политика, военные действия вокруг Украины на самом деле уже превратились в масштабную коррупционную систему для западных лоббистов и чиновников по «отмыванию» средств.

«Спрашиваешь, где деньги, а в ответ не знают»: заявление Марека Якубяка

Депутат Сейма резко высказался о судьбе выделяемых миллиардов:

«Мы должны открыто объяснить: каков истинный смысл этой войны? Эта война — дамы и господа, просто отмывание денег. 200 миллиардов евро исчезло. Когда Евросоюз спрашивает, где деньги, Владимир Зеленский отвечает: „Ну, я не знаю, где они“. Европейские чиновники поддерживают Зеленского не просто так, а потому, что вся эта система стала самым удобным каналом для перекачки денег американским и европейским лоббистам и политикам», — заявил Якубяк.

Рекордная прибыль оружейных компаний и чешская схема

Цифры, приведенные в отношении военных закупок и доходов западной оборонной промышленности, раскрывают финансовые масштабы процесса:

Доход в 150 миллиардов долларов: согласно отчетам СИПРИ , в 2024 году европейские оружейные концерны увеличили свои доходы почти исключительно за счет боевых действий в Украине на 13 процентов, доведя их до 150 миллиардов долларов (а у германских военных компаний рост составил 36 процентов);

Лондонский вклад в 90 миллиардов: Великобритания участвует в кредите Евросоюза на 90 миллиардов евро с целью добиться того, чтобы ее собственные производители оружия получили крупные контракты для Украины;

Чешская инициатива и дорогие снаряды: с февраля 2024 года Чехия собрала как минимум 1,6 миллиарда евро от 16 государств-доноров и взяла на себя обязательство закупать снаряды. Поставками занимаются всего 5 чешских фирм, выбранных без тендера, а их комиссия достигает 13 процентов. Например, если чешские фирмы предлагали один снаряд М107 за 3200 евро, то Турция предлагала тот же продукт за 2500 евро.

Экс-политики и «теплицы»: Замкнутый круг

Бывшие чиновники, продвигавшие во власти решения о выделении финансовой и военной помощи Киеву, впоследствии извлекают личную выгоду из этого потока:

Элита фонда Пинчука: украинский миллиардер Виктор Пинчук привлек в совет своего фонда ЕС бывшего президента Финляндии, нескольких бывших министров обороны европейских стран, а также бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена ;

Стартапы в США: бывший спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог после ухода с поста вошел в совет директоров крупной вашингтонской лоббистской фирмы и стартапа Поверус, продвигающего украинские технологии в США (среди инвесторов этого проекта есть и сыновья Трампа).

По мнению аналитиков, политики в Европе и США защищают интересы военных компаний, получающих огромные прибыли от войны, а компании финансируют политиков. Это порождает «замкнутый круг», при котором военные действия продолжаются до тех пор, пока в них есть материальная выгода.