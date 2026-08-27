Концерт Аваза Охуна о свекрови и невестке заставил зал содрогнуться от смеха! (Видео)

·136·Культура
Концерт Аваза Охуна о свекрови и невестке заставил зал содрогнуться от смеха! (Видео)

Известный узбекский юморист Аваз Охун в своей очередной концертной программе затронул одну из самых актуальных и вечно волнующих народ тем — отношения свекрови и невестки, представив их через тонкую сатиру. Его новый сценический номер, перекликающийся с пословицей «Дочке говорю, невестка, слушай ты», был встречен зрителями буными аплодисментами и взрывами смеха.

Мастер слова с высоким профессионализмом обыграл искусство тонких намеков и шпилек в семье на примере домашних животных — кошки и собаки.

«Ты что, в мой дом спала пришла?»: «Атака» свекрови на кошку

Юморист в комичной форме изобразил сцену, когда свекровь не может высказать невестке напрямую и перекладывает всю вина на мирно лежащего питомца:

«Свекровь оказалась очень шустрой, нашла новый способ воспитывать невестку. Подошла к кошке, лежавшей рядом с невесткой, и пнула ее:

„Эй, чтоб ты не мяукала, будешь так и лежать? Ты что, в мой дом спала пришла? Когда уже рассвело, напасть ты этакая? Кошка соседей уже весь двор подмела, а ты все лежишь в моем доме, эй, чтоб ты не вставала!“ — мол.

Кошка в недоумении: „Что эта женщина говорит, ничего не понимаю?“ Зато невестка все прекрасно поняла».

«Его щенок в России не дал выспаться»: Ответный удар невестки через собаку

Невестка тоже не осталась в долгу перед такими намеками и применила оригинальный способ «донести мысль до адресата»:

  • Пинок собаке и ответ: Невестка встала, сначала посмотрела на кошку: «Это наши дела, ты не вмешивайся», а затем вышла во двор и пнула лежавшую там собаку;

  • Язвительность невестки: Когда собака затявкала «Гав!», невестка ответила: «Эй, чтоб ты не лаял! Как я пришла в этот дом, ты все лаешь. Я сюда что, твое лаянье слушать пришла? Взгляни на собаку соседа, ни разу „гав“ не скажет. Всю ночь меня твой щенок в России не давал выспаться со словами „скучаю, скучаю, душа моя“... Эй, раз соскучился, при-и-и-ходи!», дав достойный ответ свекрови.

Грохот смеха в зале и аплодисменты поклонников

Уникальная мимика, тембр голоса и движения Аваза Охуна не давали зрителям полного зала перестать смеяться. Этот отрывок, активно распространяющийся в социальных сетях, пользователи оценивают как «жизненную и очень точную сатиру».

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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