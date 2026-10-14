Муж звезды фильма «Легенда синего моря» Чон Джи Хён заявил, что гордится тем, что является ее супругом
Южная Корея славится своей популярной актрисой Чон Джи Хён, которая привлекает внимание поклонников не только своими экранными образами, но и красотой и неповторимым очарованием. Ее муж также не скрывает своей любви к актрисе. Сообщается, что на своей странице в Instagram он оставил пост со смыслом: «Очень счастлив быть мужем Чон Джи Хён».
Чон Джи Хён считается одной из самых известных и востребованных актрис Южной Кореи. По данным СМИ, за каждую серию сериала она получала более 200 миллионов вон, то есть около 170 тысяч долларов. Кроме того, актриса сотрудничает с крупными международными брендами.
Её внешность, экранная харизма и уникальный стиль уже много лет привлекают внимание фанатов. Чон Джи Хён зарабатывает большие деньги не только благодаря ролям в сериалах, но и через рекламные проекты.
Финансовый успех актрисы не ограничивается только искусством. По информации средств массовой информации, она владеет несколькими объектами дорогой недвижимости в Сеуле. Ее супруг Чхве Джун Хёк — предприниматель, работающий в финансовой сфере, пара поженилась в 2012 году.
У пары двое сыновей. Чон Джи Хён старается держать свою личную жизнь относительно в тени от внимания общественности. Несмотря на это, ее семья и отношения с мужем неизменно вызывают интерес у поклонников.
Для информации, она получила широкую известность благодаря фильму «Моя девчонка» (My Sassy Girl), снятому в 2001 году. Актриса завоевала любовь зрителей своими ролями в таких популярных сериалах, как «Человек со звезды» (My Love from the Star), «Легенда синего моря» (The Legend of the Blue Sea), а также в фильмах «Воры» (The Thieves) и «Убийство» (Assassination).
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