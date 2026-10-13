Звезда «Королевы Сондок» Ко Хён Чжон рассказала о жизни в разлуке с детьми

Одна из популярных актрис Южной Кореи Ко Хён Чжон привлекла внимание поклонников искренним признанием о своей личной жизни и отношениях с детьми.

В 1995 году актриса вышла замуж за внука основателя Samsung и главу группы Shinsegae Чон Ён Джина. У пары есть сын и дочь. Однако в ноябре 2003 года, после почти восьми с половиной лет брака, они развелись. В то время опека над детьми была передана отцу.

После замужества Ко Хён Чжон временно приостановила актерскую карьеру. В 2005 году она вернулась на экраны благодаря сериалу «Весенний день», а позже приняла участие в таких популярных проектах, как «Королева Сондок».

27 ноября 2024 года в программе «You Quiz on the Block», вышедшей в эфир на телеканале tvN, актриса рассказала о своих детях. По ее словам, многие интересуются, видится ли она со своими детьми.

«Поскольку мы не живем вместе, я чувствовала себя с ними неловко. Я и не знала, что то, что мы не так близки друг с другу, будет причинять такую боль», — сказала актриса, не сдерживая слез.

Ко Хён Чжон также не скрывала, что это расстояние в отношениях с детьми дается ей тяжело. Ее признание вызвало бурные обсуждения в социальных сетях.