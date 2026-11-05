Шахзода Мухаммедова пообещала раскрыть тайны скандала вокруг «Imarat»

Скандал вокруг строительной компании «Imarat Development» продолжает набирать обороты. Супруга владельца проекта Марата Хамдамова, актриса Шахзода Мухаммедова, выступила с видеообращением, в котором высказала свое мнение о разногласиях между учредителями компании, зарубежной недвижимости и судьбе денежных средств.

В своем обращении актриса назвала другого учредителя компании, Джасура Азизова, человеком, стоящим за конфликтом с ее мужем. Она подчеркнула, что Марат Хамдамов был не просто «рекламным лицом» компании, а инвестором, который также руководил отделом продаж и строительными процессами.

Шахзода Мухаммедова заявила, что Джасур Азизов владеет недвижимостью в Германии, Лондоне, Дубае и Турции, и был занят своими делами за рубежом, в то время как ее супруг тратил много времени и сил на развитие компании.

По ее словам, дом в Дубае не был оформлен на Марата Хамдамова. Актриса утверждает, что эта собственность записана на Джасура Азизова, что было связано с договоренностями между учредителями.

Также Шахзода Мухаммедова опровергла обвинения в мошенничестве, звучащие в адрес ее и супруга в социальных сетях. Она подчеркнула, что выросла в обеспеченной семье и до замужества посетила множество стран. Она даже заявила, что в некоторые моменты оказывала финансовую поддержку мужу.

В своем обращении актриса также утверждает, что Джасур Азизов имеет гражданство трех стран и недавно приобрел недвижимость в Лондоне на имя своей супруги стоимостью 12 миллионов долларов. Она также добавила, что у него были подобные конфликты с предыдущими партнерами.

По словам Шахзоды Мухаммедовой, Марат Хамдамов оставил ей различные доказательства и материалы, касающиеся этого конфликта. Она утверждает, что Джасур Азизов вместе с главным бухгалтером Хилолой и другими лицами переводил средства компании на счета своих родственников. Актриса сообщила, что материалы по этим фактам уже переданы в государственные органы.

В обращении также был затронут вопрос смены названия компании. Шахзода Мухаммедова утверждает, что Джасур Азизов изменил название компании без согласия Марата Хамдамова. По ее мнению, это было спланировано для того, чтобы отстранить Хамдамова от проекта и взять контроль над компанией в свои руки.

Актриса также заявила, что Джасур Азизов был задержан Интерполом во время перелета из Дубая в Германию. Она отметила, что в настоящее время данный человек участвует в следственных действиях.

Шахзода Мухаммедова попросила прощения у народа и выразила понимание тяжелого положения граждан, ожидающих свое жилье. Она сказала, что сама подверглась критике общественности, так как была лицом компании и символом доверия к ней.

Актриса подчеркнула, что Марат Хамдамов не брал лишних средств у государства, и заявила, что готова поклясться на Коране в правдивости своих слов. При этом она добавила, что у Джасура Азизова достаточно имущества и возможностей для выполнения обязательств перед народом.

На данный момент информации о реакции Джасура Азизова на заявления Шахзоды Мухаммедовой нет. Обстоятельства, изложенные в данных заявлениях, должны быть проверены в ходе следствия и получить правовую оценку.