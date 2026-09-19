Неожиданная новость от Дипики Падуконе и Ранвира Сингха: в их семье родилась еще одна девочка!

В семье знаменитой пары индийского кино Дипики Падуконе и Ранвира Сингха большая радость! Актриса родила второго ребенка. Таким образом, их младшая дочь Дуа теперь стала старшей сестрой.

Радостную новость сама Дипика Падуконе объявила на своей странице в социальных сетях. Она опубликовала снимок, извещающий о рождении ребенка, и написала на нем:

"Welcome baby girl! 09.09.2026"

Вслед за этим коротким, но полным радости сообщением на них посыпались тысячи поздравлений от фанатов и близких.

Стало известно, что второй ребенок Дипики и Ранвира также девочка. Теперь в их семье появилась еще одна маленькая принцесса. Поклонники тепло встречают радостную весть от знаменитой пары.