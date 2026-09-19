Неожиданная новость от Дипики Падуконе и Ранвира Сингха: в их семье родилась еще одна девочка!

·2·Культура
Неожиданная новость от Дипики Падуконе и Ранвира Сингха: в их семье родилась еще одна девочка!

В семье знаменитой пары индийского кино Дипики Падуконе и Ранвира Сингха большая радость! Актриса родила второго ребенка. Таким образом, их младшая дочь Дуа теперь стала старшей сестрой.

Радостную новость сама Дипика Падуконе объявила на своей странице в социальных сетях. Она опубликовала снимок, извещающий о рождении ребенка, и написала на нем:

"Welcome baby girl! 09.09.2026"

Oq fonda oltin rangda "Welcome Baby Girl!" yozuvi va 19|9|2026 sanasi tasvirlangan.

Вслед за этим коротким, но полным радости сообщением на них посыпались тысячи поздравлений от фанатов и близких.

Стало известно, что второй ребенок Дипики и Ранвира также девочка. Теперь в их семье появилась еще одна маленькая принцесса. Поклонники тепло встречают радостную весть от знаменитой пары.

Дипика ПадуконеРанвир Сингхребенок Дипики Падуконе и Ранвира Сингхаиндийское кино
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Ритик Рошан поддержал Катрину Каиф, поставив «лайк» под постом в защиту от «критиков, назвавших ее толстой»Ритик Рошан поддержал Катрину Каиф, поставив «лайк» под постом в защиту от «критиков, назвавших ее толстой»Сегодня, 13:15Неожиданный сюрприз от дочерей на день рождения Паризоды: танцовщица не смогла скрыть слез радости (видео)Неожиданный сюрприз от дочерей на день рождения Паризоды: танцовщица не смогла скрыть слез радости (видео)Сегодня, 12:39Пещера, называемая «Оком Бога», поразила и Зебо Рахимову (видео)Пещера, называемая «Оком Бога», поразила и Зебо Рахимову (видео)Сегодня, 10:12Джахонгир Отажонов открыто назвал черту характера, которая ему в себе не нравится: «Не могу бросить»Джахонгир Отажонов открыто назвал черту характера, которая ему в себе не нравится: «Не могу бросить»Сегодня, 09:37Актер Арас Булут Иинемли задержан: беспрецедентный рейд в турецком шоу-бизнесе!Актер Арас Булут Иинемли задержан: беспрецедентный рейд в турецком шоу-бизнесе!Вчера, 18:28В Турции по делу о наркотиках задержаны известные актрисыВ Турции по делу о наркотиках задержаны известные актрисыВчера, 17:21
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Настоящие имена и фамилии известных артистов, известных под другими именами
Настоящие имена и фамилии известных артистов, известных под другими именами
Настоящие имена артистов, прославившихся под псевдонимами
Настоящие имена артистов, прославившихся под псевдонимами
Мастер разговорного жанра Валийон Шамшиев снова стал отцом: у него родился 12-й ребенок
Мастер разговорного жанра Валийон Шамшиев снова стал отцом: у него родился 12-й ребенок
«Я не могу пойти против Аллаха»: Муниса Ризаева о том, станет ли её сын Алекс артистом...
«Я не могу пойти против Аллаха»: Муниса Ризаева о том, станет ли её сын Алекс артистом...
Участник БТС Чонгук пожертвовал 8,6 млрд сумов больным детям
Участник БТС Чонгук пожертвовал 8,6 млрд сумов больным детям
«Мисс Ворлд-2026»: определена самая красивая женщина мира (фото)
«Мисс Ворлд-2026»: определена самая красивая женщина мира (фото)
Ильхом Фармонов сделал жене незабываемый подарок
Ильхом Фармонов сделал жене незабываемый подарок
Джорджина Родригес оставила неожиданный комментарий под фото жены Месси
Джорджина Родригес оставила неожиданный комментарий под фото жены Месси