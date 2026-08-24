«Я люблю Путина!»: Американский рэпер устроил фурор на концерте в Москве

·196·Культура
«Я люблю Путина!»: Американский рэпер устроил фурор на концерте в Москве

Всемирно известный американский рэп-исполнитель Лил Пумп на популярной площадке в столице России Москве VK Стадиум дал свой первый большой сольный клубный концерт. Помимо музыкальных треков, шоу привлекло внимание мировых СМИ неожиданными политическими заявлениями артиста со сцены.

В завершение концерта, перед уходом со сцены, рэпер сделал прямое заявление в поддержку российского лидера Владимира Путина.

«Боже, благослови Путина!»: Неожиданный выкрик со сцены

Прощаясь со зрителями в конце выступления, Лил Пумп громко провозгласил:

«Я люблю Путина. Боже, благослови Путина!» (И лове Путин. Год блесс Путин!)— выкрикнул рэпер перед тем, как покинуть сцену.

Видеозаписи этого события мгновенно распространились в социальных сетях и мировых СМИ, вызвав волну обсуждений.

Кто такой Лил Пумп и чем он знаменит?

Газзи Гарсия (Лил Пумп) является одним из основателей и первых представителей современного направления «СундКлуд-рэп»:

  • Успех в чарте «Биллбоард 200»: Его дебютный альбом вошел в тройку лидеров престижного чарта;

  • Глобальные хиты: совместная работа с Кане Вест «И Лове It» набрала миллиарды просмотров по всему миру и стала трендом;

  • Саундтрек к фильму «Дэдпул 2»: композиция исполнителя «Велкоме то те Партй» стала официальным саундтреком к голливудскому блокбастеру «Дэдпул 2».

Кроме того, музыкант и ранее неоднократно бывал в России, записывал треки с местными артистами и открыто выражал свое теплое отношение к русской культуре.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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