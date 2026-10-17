“Я увидел чудо Всевышнего”: появились сообщения о здоровье Ахрора Кушматова (видео)

Появилась информация о том, что здоровье Ахрора Кушматова улучшается. По его словам, боли, которые беспокоили его ранее, уменьшились примерно на 95 процентов. Происходящие с ним изменения он охарактеризовал как чудо Всевышнего.

Эта новость принесла радость и надежду людям, которые ждут выздоровления Ахрора, выражают ему добрые пожелания и молятся о его здоровье.

На данный момент подробная медицинская информация о процессе его лечения и изменениях в состоянии здоровья не опубликована. В связи с этим ожидается появление дополнительных подробностей о его состоянии.

Желаем Ахрору Кушматову скорейшего избавления от недуга и полного выздоровления. Также желаем исцеления и бодрости духа всем нашим соотечественникам, проходящим лечение в больницах.

А какие пожелания вы бы направили Ахрору Кушматову? Оставляйте свои искренние мысли в комментариях.