“Я увидел чудо Всевышнего”: появились сообщения о здоровье Ахрора Кушматова (видео)

·211·Культура
“Я увидел чудо Всевышнего”: появились сообщения о здоровье Ахрора Кушматова (видео)

Появилась информация о том, что здоровье Ахрора Кушматова улучшается. По его словам, боли, которые беспокоили его ранее, уменьшились примерно на 95 процентов. Происходящие с ним изменения он охарактеризовал как чудо Всевышнего.

Эта новость принесла радость и надежду людям, которые ждут выздоровления Ахрора, выражают ему добрые пожелания и молятся о его здоровье.

На данный момент подробная медицинская информация о процессе его лечения и изменениях в состоянии здоровья не опубликована. В связи с этим ожидается появление дополнительных подробностей о его состоянии.

Желаем Ахрору Кушматову скорейшего избавления от недуга и полного выздоровления. Также желаем исцеления и бодрости духа всем нашим соотечественникам, проходящим лечение в больницах.

А какие пожелания вы бы направили Ахрору Кушматову? Оставляйте свои искренние мысли в комментариях.

Ахрор Кушматовздоровьечудесатерапия
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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