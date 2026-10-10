Ахрор Кушматов обвиняют шоу «Хафа булиш йук» в его болезни: он прокомментировал ситуацию (видео)

В социальных сетях вновь широко обсуждаются старые видео с участием Ахрора Кушматова. В частности, кадры из передачи «Хафа булиш йук», вышедшей в эфир в 2019 году, снова распространились и вызвали различные мнения среди пользователей.

Некоторые пользователи сравнивают внешний вид Ахрора Кушматова на видео разных лет и обсуждают изменения в его здоровье. Выдвигаются даже предположения, что причиной его сахарного диабета могло стать именно участие в этой передаче.

В связи с этим создатели шоу «Хафа булиш йук» навестили Ахрора Кушматова, чтобы прояснить распространившиеся слухи.

В ходе беседы создатели программы подчеркнули, что события в проекте заранее планируются, оговариваются с участниками и организуются по определенному сценарию.

Ахрор Кушматов также заявил, что передача не имеет никакого отношения к его болезни, и призвал не обвинять Санжара и Аброра.

«Причиной моей болезни является вовсе не участие в передаче. Здесь нет никакой вины создателей шоу — Санжара и Аброра. Никто никого не делал больным. Мне самому бывает неудобно: стоит чему-то случиться или мне немного похудеть, сразу начинают обвинять передачу «Хафа булиш йук». Но в моей нынешней болезни нет никакой их вины. На шоу все бывает по договоренности.

Вы также писали, мол, «парни не навещают, не дают денег». Но они справляются о моем здоровье каждый день. «Хафа булиш йук» не виновата. Не обвиняйте парней», — сказал Ахрор Кушматов.

В завершение видео авторы программы также обратились к зрителям. Они попросили прощения у зрителей, если кого-то обидели, заставили понервничать или отняли время своим проектом, и попросили прощения. Кроме того, создатели сообщили, что передача завершила свою деятельность.