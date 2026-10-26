Слезы телеведущего Ахрора Кушматова обеспокоили поклонников в сети (видео)

Телеведущий Ахрор Кушматов вышел на улицу после долгожданной операции. Видео с его слезами, распространившееся в социальных сетях, привлекло внимание многих пользователей и обеспокоило его поклонников.

Однако телеведущий сообщил, что его слезы были вызваны не горем, а наоборот — радостью. Он также выразил благодарность всем людям, которые оказали материальную помощь и сделали пожертвования в процессе его восстановления.

«Говорят, что мужчины не плачут. Мужчины тоже плачут, просто не показывая этого. А мои слезы — от счастья», — прокомментировал Ахрор Кушматов.

Это искреннее признание телеведущего успокоило его фанатов. То, что он смог выйти на улицу, стало одной из радостных новостей в процессе его выздоровления. Подписчики желают Ахрору скорейшего восстановления и оставляют теплые комментарии.