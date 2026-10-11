Какой диагноз поставили Ахрору Кушматову и какую операцию он перенес?

·306·Культура
Какой диагноз поставили Ахрору Кушматову и какую операцию он перенес?

Телеведущий Ахрор Кушматов проходит лечение в Ташкентском государственном медицинском университете. По информации врача, ему поставлен диагноз гнойное воспаление правой стопы и голени — флегмона. Пациент также ранее болел сахарным диабетом.

По словам врача, Ахрор Кушматов лечится в больнице с 21 сентября. Ему была проведена хирургическая операция, очаги нагноения санированы.

В настоящее время состояние телеведущего удовлетворительное, а здоровье с каждым днем улучшается.

Он проходит лечение в многопрофильном отделении гнойных заболеваний и лечения последствий травм Ташкентского государственного медицинского университета. Также созданы условия для общения пациента с близкими: они могут общаться в специально отведенной комнате посредством видеосвязи.

По данным врачей, на данный момент состояние больного меняется в положительную сторону.

Ахрор КушматовТашкентский государственный медицинский университетфлегмонадиабет
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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