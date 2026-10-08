Ахрорбек Кушматов в больнице — каково его состояние? (видео)

·207·Культура
Ахрорбек Кушматов в больнице — каково его состояние? (видео)

В социальных сетях распространилось видео о том, что актер и режиссер Ахрорбек Кушматов проходит лечение в больнице и столкнулся с проблемами со здоровьем.

Блогер Дилмурод Каримов навестил актера, чтобы узнать о его состоянии, и побеседовал с ним. Опубликовав видео встречи на своей странице, блогер отметил, что Ахрорбек Кушматов в настоящее время нуждается в поддержке народа.

По словам Дилмурода Каримова, из-за скопления гноя на ногах актера проводятся процедуры по их прокалыванию и откачиванию гноя. Как утверждает блогер, этот процесс может занять несколько месяцев.

Ахрорбек Кушматов рассказал, что процесс лечения проходит очень болезненно и тяжело. Подчеркнув, что он находится в сложном психологическом состоянии, актер выразил желание поскорее выздороветь и продолжить жизнь иначе.

Пользователи социальных сетей также не остались равнодушными к распространившемуся видео. Многие подписчики выражают актеру добрые пожелания и желают скорейшего выздоровления.

Ахрорбек КушматовДилмурод КаримовЗдоровье актераГной на ногах
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Саида Раметова положила конец слухам: «Джумадулла-ака жив»Саида Раметова положила конец слухам: «Джумадулла-ака жив»6 июля 13:45Найденный мертвым актер: слова его возлюбленной вызвали подозренияНайденный мертвым актер: слова его возлюбленной вызвали подозрения11 сентября 00:01Известная турецкая актриса Эда Эдже попала в больницу после нападения собакиИзвестная турецкая актриса Эда Эдже попала в больницу после нападения собаки21 июля 12:19Как сейчас выглядит звезда «Танцора диско» Митун ЧакрабортиКак сейчас выглядит звезда «Танцора диско» Митун Чакраборти17 июня 21:34Рано Ахмаджонова объяснила причину, почему в клипе Гайбуллы Турсунова она выглядела старше (видео)Рано Ахмаджонова объяснила причину, почему в клипе Гайбуллы Турсунова она выглядела старше (видео)Сегодня 13:04Голливудская легенда, получившая «Оскар» за свой первый фильм, скончалась в возрасте 102 летГолливудская легенда, получившая «Оскар» за свой первый фильм, скончалась в возрасте 102 летСегодня 04:47
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Мастер разговорного жанра Валийон Шамшиев снова стал отцом: у него родился 12-й ребенок
Мастер разговорного жанра Валийон Шамшиев снова стал отцом: у него родился 12-й ребенок
Настоящие имена и фамилии известных артистов, известных под другими именами
Настоящие имена и фамилии известных артистов, известных под другими именами
Настоящие имена артистов, прославившихся под псевдонимами
Настоящие имена артистов, прославившихся под псевдонимами
Дан ответ на вопросы «Когда свадьба?» Жавохиру Синдарову
Дан ответ на вопросы «Когда свадьба?» Жавохиру Синдарову
Муниса Ризаева рассказала об отношениях до замужества
Муниса Ризаева рассказала об отношениях до замужества
«Я не могу пойти против Аллаха»: Муниса Ризаева о том, станет ли её сын Алекс артистом...
«Я не могу пойти против Аллаха»: Муниса Ризаева о том, станет ли её сын Алекс артистом...
Участник БТС Чонгук пожертвовал 8,6 млрд сумов больным детям
Участник БТС Чонгук пожертвовал 8,6 млрд сумов больным детям
Хувайдо Джумаева высказалась о предложении совместного творчества с Бобур Мансуровым и своем гонораре
Хувайдо Джумаева высказалась о предложении совместного творчества с Бобур Мансуровым и своем гонораре