Ахрорбек Кушматов в больнице — каково его состояние? (видео)

В социальных сетях распространилось видео о том, что актер и режиссер Ахрорбек Кушматов проходит лечение в больнице и столкнулся с проблемами со здоровьем.

Блогер Дилмурод Каримов навестил актера, чтобы узнать о его состоянии, и побеседовал с ним. Опубликовав видео встречи на своей странице, блогер отметил, что Ахрорбек Кушматов в настоящее время нуждается в поддержке народа.

По словам Дилмурода Каримова, из-за скопления гноя на ногах актера проводятся процедуры по их прокалыванию и откачиванию гноя. Как утверждает блогер, этот процесс может занять несколько месяцев.

Ахрорбек Кушматов рассказал, что процесс лечения проходит очень болезненно и тяжело. Подчеркнув, что он находится в сложном психологическом состоянии, актер выразил желание поскорее выздороветь и продолжить жизнь иначе.

Пользователи социальных сетей также не остались равнодушными к распространившемуся видео. Многие подписчики выражают актеру добрые пожелания и желают скорейшего выздоровления.