Радостная новость об Ахроре Кушматове — он встает и пытается ходить (видео)

В социальных сетях распространяются видеоролики, показывающие, что здоровье телеведущего Ахрора Кушматова значительно улучшается. На кадрах видно, как он стоит при помощи специального опорного устройства и пытается подняться на ноги и ходить.

Рассказывая о процессе своего восстановления, Ахрор Кушматов выразил признательность помогающим ему врачам, а также нашему народу, который в эти дни желает ему выздоровления и молится за него.

По словам телеведущего, за месяц лечения и реабилитации удалось достичь хороших результатов. Он надеется, что спустя некоторое время его здоровье еще больше улучшится и он снова будет служить народу.

То, что Ахрор Кушматов встает на ноги и стремится к самостоятельным движениям, дарит надежду его поклонникам. В социальных сетях ему оставляют множество теплых пожеланий скорейшего выздоровления.