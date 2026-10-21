Радостная новость об Ахроре Кушматове — он встает и пытается ходить (видео)

·86·Культура
Радостная новость об Ахроре Кушматове — он встает и пытается ходить (видео)

В социальных сетях распространяются видеоролики, показывающие, что здоровье телеведущего Ахрора Кушматова значительно улучшается. На кадрах видно, как он стоит при помощи специального опорного устройства и пытается подняться на ноги и ходить.

Рассказывая о процессе своего восстановления, Ахрор Кушматов выразил признательность помогающим ему врачам, а также нашему народу, который в эти дни желает ему выздоровления и молится за него.

По словам телеведущего, за месяц лечения и реабилитации удалось достичь хороших результатов. Он надеется, что спустя некоторое время его здоровье еще больше улучшится и он снова будет служить народу.

То, что Ахрор Кушматов встает на ноги и стремится к самостоятельным движениям, дарит надежду его поклонникам. В социальных сетях ему оставляют множество теплых пожеланий скорейшего выздоровления.

Ахрор КушматовТелеведущийврачздоровье
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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