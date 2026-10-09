Сообщается, что для телеведущего Ахрора Кушматова всего за 24 часа собрали миллиарды сумов

Сообщается, что на фоне новостей о состоянии здоровья телеведущего Ахрора Кушматова множество людей объединилось, чтобы оказать ему помощь. Согласно информации, распространившейся в социальных сетях, всего за 24 часа в качестве помощи ему было собрано около 2 миллиардов сумов.

Однако на данный момент надежных официальных данных, подтверждающих эту сумму, нет. По этой причине сообщения о размере собранных средств пока не получили независимого подтверждения.

В распространившихся сообщениях также говорится, что Ахрору Кушматову провели серьезные медицинские процедуры на ногах и к процессу лечения могут привлечь зарубежных специалистов. Эти сведения о его здоровье также требуют официального подтверждения.

В трудную ситуацию крайне важно, чтобы люди поддерживали друг друга и проявляли солидарность. Желаем Ахрору Кушматову скорейшего выздоровления и восстановления сил.

Вы также можете оставить свои добрые пожелания в комментариях.