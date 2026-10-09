Сообщается, что для телеведущего Ахрора Кушматова всего за 24 часа собрали миллиарды сумов

·158·Культура
Сообщается, что для телеведущего Ахрора Кушматова всего за 24 часа собрали миллиарды сумов

Сообщается, что на фоне новостей о состоянии здоровья телеведущего Ахрора Кушматова множество людей объединилось, чтобы оказать ему помощь. Согласно информации, распространившейся в социальных сетях, всего за 24 часа в качестве помощи ему было собрано около 2 миллиардов сумов.

Однако на данный момент надежных официальных данных, подтверждающих эту сумму, нет. По этой причине сообщения о размере собранных средств пока не получили независимого подтверждения.

В распространившихся сообщениях также говорится, что Ахрору Кушматову провели серьезные медицинские процедуры на ногах и к процессу лечения могут привлечь зарубежных специалистов. Эти сведения о его здоровье также требуют официального подтверждения.

В трудную ситуацию крайне важно, чтобы люди поддерживали друг друга и проявляли солидарность. Желаем Ахрору Кушматову скорейшего выздоровления и восстановления сил.

Вы также можете оставить свои добрые пожелания в комментариях.

Ахрор Кушматовмедицинская помощьфандрейзингтелеведущий
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Ахрорбек Кушматов в больнице — каково его состояние? (видео)Ахрорбек Кушматов в больнице — каково его состояние? (видео)Вчера 12:35Стало известно место встречи с MrBeast в ТашкентеСтало известно место встречи с MrBeast в ТашкентеСегодня 13:53Ханде Эрчел станет главной звездой международного фильма, съемки которого пройдут в ГерманииХанде Эрчел станет главной звездой международного фильма, съемки которого пройдут в ГерманииСегодня 13:47Как изменились легендарные звезды Болливуда спустя годы?Как изменились легендарные звезды Болливуда спустя годы?Сегодня 13:24Блогер №1 в мире впервые в Узбекистане: что именно он снимает?Блогер №1 в мире впервые в Узбекистане: что именно он снимает?Сегодня 12:38Душевная встреча Севинч Муминовой с фанатами бурно обсуждается в сетиДушевная встреча Севинч Муминовой с фанатами бурно обсуждается в сетиСегодня 11:10
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Мастер разговорного жанра Валийон Шамшиев снова стал отцом: у него родился 12-й ребенок
Мастер разговорного жанра Валийон Шамшиев снова стал отцом: у него родился 12-й ребенок
Настоящие имена и фамилии известных артистов, известных под другими именами
Настоящие имена и фамилии известных артистов, известных под другими именами
Дан ответ на вопросы «Когда свадьба?» Жавохиру Синдарову
Дан ответ на вопросы «Когда свадьба?» Жавохиру Синдарову
Муниса Ризаева рассказала об отношениях до замужества
Муниса Ризаева рассказала об отношениях до замужества
«Я не могу пойти против Аллаха»: Муниса Ризаева о том, станет ли её сын Алекс артистом...
«Я не могу пойти против Аллаха»: Муниса Ризаева о том, станет ли её сын Алекс артистом...
Участник БТС Чонгук пожертвовал 8,6 млрд сумов больным детям
Участник БТС Чонгук пожертвовал 8,6 млрд сумов больным детям
Хувайдо Джумаева высказалась о предложении совместного творчества с Бобур Мансуровым и своем гонораре
Хувайдо Джумаева высказалась о предложении совместного творчества с Бобур Мансуровым и своем гонораре
Мафтуна Холмуротова награждена нагрудным знаком: певица обратилась к поклонникам
Мафтуна Холмуротова награждена нагрудным знаком: певица обратилась к поклонникам