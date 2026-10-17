«От этой свадьby мы ожидаем многого…» — дедушка Жаohира Синдорова сделал тайный намек (видео)

Дедушка шахматиста Жаohира Синдорова высказался о возможной женитьбе своего внука на Бибисаре Асаубаевой. По его словам, этот брак будет целесообразным не только с точки зрения личных отношений молодых людей, но и их деятельности в шахматах.

По словам дедушки, Жаohир проводит на соревнованиях почти 11 месяцев в году. Поэтому важно, чтобы его будущая супруга понимала шахматы и могла адаптироваться к такому образу жизни.

«Если мы женим его на другой девушке, а она не понимает шахматы — это тоже проблема. Жаohир 11 месяцев в году ездит по турнирам. Нужно быть с ним в поездках. Для человека, не интересующегося шахматами, это может создать очень большие трудности», — подчеркнул он.

Дедушка также отдельно отметил, что Бибисара Асаубаева родом из Казахстана. По его мнению, создание семьи между молодыми людьми также может послужить дальнейшему укреплению уз дружбы между народами Узбекистана и Казахстана.

«От этой свадьбы мы ждем многого», — добавил он.