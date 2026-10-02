Бибисара Асаубаева намекнула, когда начались ее отношения с Сидоровым

·139·Культура
Бибисара Асаубаева намекнула, когда начались ее отношения с Сидоровым

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева раскрыла новую деталь о том, когда начались ее отношения с узбекистанским гроссмейстером Жавохиром Сидоровым. Об этом сообщает Спортс.кз.

Асаубаева в своем Телеграм-канале ответила на вопрос одного из подписчиков: «Как давно вы встречаетесь с Жавохиром?». Шахматистка не назвала точную дату, но намекнула, что их отношения начались гораздо раньше, чем многие думают.

«Однажды я, возможно, назову точное время. Могу лишь сказать, что в то время его рейтинг еще не достиг 2700», — заявила Асаубаева.

Также шахматистка отметила, что некоторые считают, будто она начала общаться с Сидоровым во время Турнира претендентов весной 2026 года или после него. По ее словам, эти предположения неверны.

Для справки, Жавохир Сидоров впервые преодолел отметку в 2700 очков в рейтинге ФИДЕ в конце 2023 года. В официальном рейтинговом списке за декабрь 2023 года его показатель составил 2701 очко.

Бибисара АсаубаеваЖавохир СидоровТурнир претендентов 2026рейтинг ФИДЕ
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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